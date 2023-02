Rodrigo Zalazar kann sich vorstellen, auch im Fall des Abstiegs in die Zweite Liga beim FC Schalke 04 zu bleiben.

Zwar wolle er noch nicht an das Szenario denken, verriet er im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe, aber er ergänzte: „Ich bin genau da, wo ich hinwollte. Ich will so lange bei diesem Verein bleiben, wie sie mich hier haben wollen.“

Die Königsblauen treffen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) auf den VfB Stuttgart, eine Woche später treten sie beim Revierrivalen VfL Bochum an (Samstag, 4. März, 15.30 Uhr/Sky) – beide Teams sind Mitkonkurrenten im Abstiegskampf.

„Natürlich wissen wir, dass die Wochen für die Fans, für den Klub, für alle hier in Gelsenkirchen sehr wichtig sind. Wir richten unseren Fokus aber erst einmal komplett auf das Spiel am Samstag, freuen uns auf das volle Stadion“, sagte Zalazar. Die 0:0-Serie, viermal in Folge endeten Schalke-Spiele torlos, macht ihm aber keine Sorgen. „Es gibt solche Phasen. Man muss es einfach weiter versuchen. Irgendwann wird ein Tor fallen und dann wird es einfacher für uns“, erklärte Zalazar.

Darum hat Schalke-Profi Zalazar seinen Sohn "Thiago" genannt

Der 23-Jährige peilt aber ein Comeback in der Nationalmannschaft Uruguays an. Er war in den erweiterten WM-Kader berufen worden, bevor er sich Anfang Oktober im Schalke-Spiel gegen den FC Augsburg (2:3) schwer verletzt hatte. „Im März spielt Uruguay in Japan in der Länderspielpause. Wir werden sehen, ob ich dann dabei bin oder nicht. Ich habe guten Kontakt zu Dario Rodriguez. Er ist Co-Trainer dort“, sagte Zalazar. Rodriguez war einst selbst Profi beim FC Schalke 04.

Privat geht es Zalazar blendend – er und seine Frau Emily wurden am 6. Januar Eltern von Thiago Milano. Im Interview verriet er, wie es zum ersten Vornamen kam: „Wir haben ihn Thiago genannt, weil ich es liebe, wie Thiago Alcantara vom FC Liverpool spielt. Den Vornamen Milano hat meine Frau ausgesucht.“