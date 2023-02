Auf Schalke: Stuttgart kommt mit über 5000 Fans - "erwarte riesige Stimmung"

Für das Kellerduell beim FC Schalke 04 darf sich der VfB Stuttgart über eine große Unterstützung durch seine Fans freuen.

Für das Flutlicht-Spiel (Samstag, 18.30 Uhr) beim FC Schalke 04 darf sich der VfB Stuttgart über 5240 mitreisende Fans freuen.

Damit haben die VfB-Anhänger das komplette Gäste-Kontingent vergriffen.

Bruno Labbadia, Trainer der Schwaben, meinte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Wir haben über 5.000 eigene Fans dabei. Das ist top. Ich erwarte eine riesige Stimmung dort. Es wird ein heißer Kampf."

Sowohl Schalke als auch Stuttgart sind eigentlich in diesem Duell zum Siegen gezwungen. Der VfB kommt dabei mit einem Sieg im Rücken in die Veltins-Arena.

Schalke arbeitet und verteidigt gut. Zwar haben sie in den letzten Spielen kein Tor erzielt, aber das wollen sie sicherlich gegen uns ändern. Es wird ein intensives Spiel. Bruno Labbadia

Gegen Schalke 04 gilt es nun für den VfB, die Spielfreude und den Siegeswillen aus dem Spiel gegen den 1. FC Köln mit nach Gelsenkirchen zu nehmen. "Es gibt keinen Ersatz für Siege. Das Gefühl, gewinnen zu können, ist sehr positiv. Dennoch haben wir am Samstagabend ein brisantes Spiel vor der Brust. Ich hoffe, dass wir das positive Gefühl aus unserem Heimsieg mitnehmen können", sagte Labbadia.

Direkter Vergleich: Zwischen Schalke und Stuttgart gab es bisher 108 Duelle - die Bilanz: 44 Schalke-Siege, 19 Remis und 45 Stuttgart-Siege. Der S04 könnte mit einem Dreier am Samstag in diesem direkten Vergleich also ausgleichen.

Vom 1. FC Köln und VfL Wolfsburg sowie von Borussia Mönchengladbach und Union Berlin trennte man sich 0:0. Labbadia warnt vor dem Schlusslicht aus dem Ruhrgebiet: "Schalke arbeitet und verteidigt gut. Zwar haben sie in den letzten Spielen kein Tor erzielt, aber das wollen sie sicherlich gegen uns ändern. Es wird ein intensives Spiel."