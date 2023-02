VfL Bochum: Holtmann operiert, Letsch will keinen "Elfer-Rekord"

Am Samstag (15:30 Uhr) trifft der VfL Bochum auf den SC Freiburg. Ohne Gerrit Holtmann, der am Knie operiert werden musste.

Fünf Heimsiege hat der VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga zuletzt eingefahren. Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Hertha BSC und die TSG Hoffenheim fuhren alle ohne Punkte von der Castroper Straße ab.

Am Samstag (15:30 Uhr) soll der sechste Streich folgen, wenn der SC Freiburg seine Visitenkarte in Bochum abgibt. Nach dem 0:3 beim FC Bayern München die nächste Chance, sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Doch vor der Partie gab es auf der Pressekonferenz eine Hiobsbotschaft, denn VfL-Trainer Thomas Letsch musste verkünden, dass Gerrit Holtmann nach einer Knie-OP vorerst ausfällt: "Gerrit Holtmann wurde heute am Meniskus operiert. Das hat sich etwas gezogen, es war nicht akut. Wir haben aber entschieden, dass der Zeitpunkt der OP nun nötig ist."

Doch es gab auch positive Nachrichten vom Bochumer Personal. Letsch: "Bei Cristian Gamboa kann es sein, dass er in der nächsten Woche schon wieder auf dem Trainingsplatz steht. Wie viel er dann schon machen kann, das müssen wir aber abwarten. Michael Esser hat die Woche komplett mit trainiert. Er ist sofort bereit, wir haben nun wieder drei Keeper, die zur Verfügung stehen. Wir haben intern aber noch nicht kommuniziert, wer im Kader sein wird."

Wichtig wird vor allem sein, auch mal ohne Elfmeter gegen den VfL durch die 90 Minuten zu kommen. Satte 12 Strafstöße hat der VfL bereits gegen sich bekommen. Das ist einsame Ligaspitze.

An zweiter Stelle steht der kommende Gegner, der SC Freiburg, der sechs Elfmeter gegen sich bekam. Doch die Freiburger bekamen auch sieben Strafstöße, der VfL noch keinen.

Letsch äußerte sich auch zu der Elfmeter-Frage: "Wir wollen unseren Elfmeterrekord sicherlich nicht ausbauen. Auf der anderen Seite müssen wir vorne zielgerichteter zu Werke gehen, da können wir noch lernen. Ruhig mal ins Dribbling gehen im gegnerischen Sechzehner."

Was vor allem an die offensiven Spieler gerichtet ist, wobei mit Philipp Förster einer von denen ausfallen könnte, denn er hat in dieser Woche noch nicht trainiert. Was bitter wäre, denn in den Heimspielen hat er zuletzt einige Treffer vorbereitet.

Fällt er aus, wären Pierre Kunde oder Patrick Osterhage eine Option für die erste Elf.