Champions League: Coman schießt Bayern zu guter Ausgangslage - Milan gewinnt mit Thiaw

Der FC Bayern gewann das Hinspiel im Champions League-Achtelfinale bei Paris St.Germain mit 1:0. Auch der AC Milan um Ex-Schalker Malick Thiaw war erfolgreich.

Finalheld Kingsley Coman hat den FC Bayern am Valentinstag auf Wolke sieben geführt: Der deutsche Rekordmeister darf nach einem verdienten 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Kracher der Champions League beim kriselnden Paris St. Germain weiter vom heiß begehrten Henkelpott träumen.

Die Münchner verschafften sich im Duell mit den PSG-Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 8. März in der Allianz Arena. Aber Vorsicht: Vor zwei Jahren hatte Paris das Auswärtsspiel 3:2 gewonnen und war weitergekommen.

Coman gelang für die Münchner das 1:0 in der 53. Minute. Der Franzose hatte 2020 schon das Finale gegen seine Ex-Klub PSG entschieden. Das Starensemble aus Paris konnte dagegen die riesigen Erwartungen vor 44.000 Zuschauern im Prinzenpark lange Zeit nicht erfüllen, erst nach der Einwechslung von Mbappe (57.) hatten die Bayern einige kritische Momente zu überstehen. In der Nachspielzeit sah Benjamin Pavard zudem die Gelb-Rote Karte (90.+1, wiederholtes Foulspiel).

Paris: Donnarumma - Hakimi (46. Kimpembe), Marquinhos, Ramos, Mendes - Verratti, Danilo (75. Ferreira), Zaire-Emery (57. Ruiz Pena), Soler (57. Mbappe) - Neymar, Messi. - Trainer: Galtier

München: - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka, Cancelo (46. Davies) - Sane (90. Stanisic), Musiala (87. Gravenberch), Coman (75. Gnabry) - Choupo-Moting (76. Müller). - Trainer: Nagelsmann

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Tor: 0:1 Kingsley Coman (53.)

Zuschauer: 44.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Presnel Kimpembe, Neymar

Gelb-Rot: - Pavard wegen wiederholten Foulspiels (90.+1)

Der Druck auf PSG wird immer größer. Aber auch die Bayern, die weitere Tore nach der Führung verpassten, würde ein erneut frühes Aus in der Königsklasse in den Grundfesten erschüttern.

Milan siegt gegen Tottenham - Thiaw spielt durch

Der AC Mailand hat sich im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Der italienische Meister setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 (1:0) durch. Brahim Diaz (7.) erzielte den Treffer des Gastgebers. Das Rückspiel findet am 8. März in London statt.

Nach der frühen Führung zog sich Milan mit U21-Nationalspieler Malick Thiaw in der Startelf im Giuseppe-Meazza-Stadion zurück. Tottenham hatte zwar viel Ballbesitz, dem Offensivspiel der Gäste mangelte es aber an Tempo und Ideen. Eine Torchance erspielte sich der Champions-League-Finalist von 2019 im ersten Durchgang nicht.

Milan stand auch nach dem Wechsel zunächst sicher und lauerte auf Umschaltmomente. Tottenham tat sich weiterhin schwer, Torjäger Harry Kane in Szene zu setzen. Aber auch der AC hatte in der Offensive nur wenig zu bieten. Thiaw vergab allerdings eine dicke Chance zum 2:0, als er knapp am Tor vorbei köpfte (79.).