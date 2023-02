VfL Bochum: Neunter in der Letsch-Tabelle, so soll das Brett BVB gebohrt werden

Am Mittwoch fordert der VfL Bochum den Revier-Rivalen Borussia Dortmund im DFB-Pokal-Achtelfinale. So geht VfL-Trainer Thomas Letsch die Herkulesaufgabe an.

Fünf Heimsiege in Folge feierte der VfL Bochum zuletzt in der Fußball-Bundesliga. Folgt am Mittwoch (8. Februar, 20:45 Uhr) ein weiterer, stünde der VfL im Viertelfinale des DFB-Pokals.

Doch das wird alles andere als leicht. Denn die Bochumer treffen im Derby auf Borussia Dortmund. Oder wie Kapitän Anthony Losilla es formuliert: "Das wird ein geiler Fußballabend. Hier zuhause kann alles passieren. Das ist ein Bonus-Spiel, in dem wir natürlich weiterkommen wollen. Wenn wir von der Einstellung her wie gegen Hoffenheim auftreten, dann geht immer was."

Doch auch der BVB kommt mit breiter Brust, gewann er doch alle vier Partien im Jahr 2023. Macht in der Bundesliga Platz drei, drei Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern München.

In der Bundesliga gab es das Duell in dieser Saison bereits ein Mal, beim BVB musste sich der VfL mit 0:3 geschlagen geben. VfL-Trainer Thomas Letsch erinnert sich: "Das Spiel beim BVB war ordentlich, da haben wir vor den Toren gepatzt. Insgesamt war das gut, das werden wir in der Vorbereitung auch heranziehen. Ich denke, diesmal wird es anders."

Denn es geht zuhause gegen das Topteam aus Dortmund. Im ausverkauften Ruhrstadion hat der VfL schon die dicksten Bretter gebohrt. Das ist auch der Plan für Mittwoch.

Der VfL Bochum ist in der Tabelle Neunter, wenn man nur die Spiele unter Letsch betrachtet

Und ein Weiterkommen scheint nicht unmöglich, vor allem, wenn man sich die Bilanz der Bochumer unter Letsch anschaut, der sagt: "Wir haben jetzt zwölf Spiele in der Bundesliga zusammen gemacht, davon haben wir sechs gewonnen und sechs verloren. Das ist als VfL Bochum nicht so schlecht. Wenn wir unseren Schnitt halten, dann ist alles gut."

Denn dann würde der VfL die Bundesliga halten - zum zweiten Mal in Serie, nachdem die meisten Experten davon ausgingen, dass Bochum der erste Absteiger ist.

In der Tabelle, seit Letsch die Mannschaft übernahm, ist der VfL sogar Neunter. Was den Coach nur am Rande bewegt: "Die Tabelle interessiert leider nicht. Wenn wir am 34. Spieltag da stehen, wo wir jetzt stehen, dann ist alles super. Wir können bislang zufrieden sein. Wir dürfen nie vergessen, wo wir hergekommen sind. Jetzt sind wir mitten dabei, das haben wir uns erarbeitet."

Und nun soll der BVB das neue Selbstvertrauen zu spüren bekommen. Nach dem VfL-Spiel soll zum ersten Mal der Außenseiter im diesjährigen Achtelfinale triumphiert haben. Letsch: "Wenn man sich die Achtelfinalpartien anschaut, dann haben sich die Favoriten immer durchgesetzt. Die Favoritenrolle ist jetzt auch sehr klar. Der BVB ist sehr gut drauf, sie sind 2023 top unterwegs und kommen mit gehörigem Selbstvertrauen zu uns. Aber auch wir haben Selbstvertrauen, denn wir haben 2023 zuhause alles gewonnen. Wir müssen mutig sein, so gehen wir das auch an. Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bringen und wenn wir es schaffen, dass Borussia Dortmund nicht 100 Prozent abrufen kann, dann ist es möglich, eine Runde weiterzukommen." cb / gp