Schalke: Jordan Larsson steht vor Wechsel zum FC Kopenhagen

Auf Schalke konnte Jordan Larsson bislang nicht überzeugen. Nach nur einem halben Jahr wird der Schwede Gelsenkirchen wieder verlassen.

Kurz vor dem Ende des Transferfensters am Dienstag bahnt sich bei Schalke 04 ein weiterer Abgang an. Jordan Larsson steht vor einem Wechsel zum FC Kopenhagen. Wie die dänische Boulevard-Zeitung BT berichtet, wird der 25 Jahre alte Offensivspieler bis Saisonende ausgeliehen – mit anschließender Kaufoption für den Sommer. Nur noch letzte Details seien zu klären, heißt es aus Dänemark. Auch nach WAZ-Informationen gibt es bereits Kontakt zwischen Schalke und dem FC Kopenhagen.

Erst im Sommer war Jordan Larsson von Spartak Moskau nach Gelsenkirchen gewechselt – doch konnte bei Schalke 04 überhaupt nicht überzeugen. Weder auf dem Flügel noch auf der Zehnerposition konnte er seine Qualitäten aufs Feld bringen. Elfmal spielte er in der laufenden Bundesligasaison für die Königsblauen. Eine Torbeteiligung kann er nicht vorweisen.

Thomas Reis vermutet beim 25 Jahre alten Schweden ein „Blockade im Kopf“, denn obwohl Larsson zweifelsfrei Qualität hat, kann er diese aktuelle nicht abrufen. Gerade Larssons Zweikampfverhalten hat dem Schalker Trainer zuletzt gar nicht gefallen – wohl auch deshalb hat Reis den Offensivspieler im Spiel gegen RB Leipzig (1:6) schon zur Pause ausgewechselt und durch Dominick Drexler ersetzt.

Weil Larsson die hohen Erwartungen auf Schalke nicht ansatzweise erfüllen konnte, dürfte der Bundesliga-Letzte ihm keine Steine in den Weg legen, sofern ein Klub ein passendes Angebot vorlegen kann. Für Larssons Stammposition auf dem rechten Flügel hat Schalke zu Wochenbeginn Tim Skarke (26, ausgeliehen von Union Berlin) verpflichtet. Schon im Spiel gegen den 1. FC Köln an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) wird der neue Mann wohl sein Debüt in Königsblau feiern können.