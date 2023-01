VfL Bochum: "Deutlich bessere Ausgangssituation" - Keine Panik trotz Relegationsplatz

Zum Start der Rückrunde muss der VfL Bochum am Samstag beim FSV Mainz 05 antreten. Der Kapitän sieht eine bessere Ausgangslage als zu Beginn der Saison.

Nach drei Siegen in Serie hat es den VfL Bochum wieder erwischt. Zum Abschluss der Hinrunde gab es ein 0:2 bei Bayer Leverkusen. Drei Tage später kann der VfL zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde beim FSV Mainz (Samstag, 15:30 Uhr) wieder punkten.

Und die Leitung in Leverkusen hat keine negativen Nachwirkungen, zu gut war die Leistung bei der Topmannschaft. Daher betont VfL-Kapitän Anthony Losilla vor den 90 Minuten: "Wir haben alles investiert, um was zu holen. Jetzt geht es schnell weiter."

Durch die Niederlage sind die Bochumer wieder auf den Relegationsplatz gefallen, was beim Routinier aber keine Panik auslöst, denn er erklärt: "Wir stehen - mit der Ausnahme des letzten Spieltags - seit dem ersten Spieltag da unten. Daher haben wir keinen Druck. Die Teams vor uns sind in Sichtweite. Wir haben eine deutlich bessere Ausgangssituation als vor der Saison. Die Leistung gegen Leverkusen hat uns trotz der Niederlage Selbstvertrauen gegeben."

Daher gibt es die Hoffnung, sich tabellarisch weiter zu verbessern, denn der jetzige Platz ist nicht das Ziel, wie Angreifer Philipp Hofmann erklärt: "Platz 16 nach der Hinrunde ist nicht das, was wir wollen. Trotzdem hat der Druck nicht zugenommen. Wir haben zuvor eine gute Serie hingelegt. Wir haben trotz der Pleite in Leverkusen alles rausgehauen, das nehmen wir mit in die Rückrunde."

In Mainz ist es immer eklig zu spielen Anthony Losilla

Alles raushauen muss die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch auch am Mainzer Bruchweg, denn Losilla weiß: "In Mainz ist es immer eklig zu spielen. Sie agieren mit Leidenschaft, ich erwarte eine Partie auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten entscheiden werden."

Zuletzt war es eine Ecke, die Mainz in der Nachspielzeit gegen den BVB einen sicher geglaubten Zähler kostete. Im Hinspiel setzte sich der FSV in Bochum mit 2:1 durch. Das wollen die Bochumer nun drehen, denn so könnte Mainz mit in den Abstiegskampf gezogen werden. Losilla: "Wir können Mainz mit nach unten ziehen. Trotzdem fokussieren wir uns auf uns, Mainz hat nicht nur gegen den BVB gezeigt, wie stark sie sind." cb / gp

So könnte der VfL spielen: Riemann - Janko, Lampropoulos, Schlotterbeck, Soares - Stöger, Losilla, Kunde - Zoller, Hofmann, Holtmann