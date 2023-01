Schalke: Mollet-Ersatz kommt aus dem eigenen Kader, Reis hofft weiter auf Zugänge

Drei Spieler hat der FC Schalke 04 verpflichtet, drei Akteure wurden abgegeben. S04-Trainer Thomas Reis hofft auf weitere Neue.

Sechs Punkte Rückstand muss der FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga aufholen, will er nicht absteigen. 18 Partien sind es noch, den Anfang macht am Dienstag (18.30 Uhr) die Begegnung gegen RB Leipzig.

Im Anschluss hat Schalke noch sieben Tage Zeit, um den Kader punktuell zu verändern. Vor allem einen schnellen Außenbahnspieler wird gesucht, nachdem sich der Wechsel von Tim Skarke (Union Berlin) zerschlagen hat.

Namen werden viele gehandelt, für die maue S04-Offensive unter anderem die von Wilson Isidor (Mittelstürmer / Lokomotive Moskau) oder Joelson Fernandes (Sporting Lissabon U23), dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Reis verriet auf der Pressekonferenz vor dem Leipzig-Spiel nur das. "Es werden immer neue Namen reingeschmissen. So lange der 31. Januar nicht vorbei ist, sind wir dran, den Kader punktuell zu verstärken. Die Hoffnung ist nicht aufgegeben, dass wir noch was machen können. Wir schauen, was für Schalke am besten ist. Ich wehre mich nicht, wenn wir noch was dazubekommen."

Schalkes bisherige Winterwechsel Zugänge Jere Uronen (Stade Brest / Leihe) Michael Frey (Royal Antwerpen / Leihe) Niklas Tauer /FSV Mainz / Leihe) Soichiro Kozuki (eigene U23) Abgänge Florian Flick (1. FC Nürnberg / Leihe) Kerim Calhanogl (SV Sandhausen / Leihe) Florent Mollet (FC Nantes)

Wobei das nicht im Zentrum passieren wird, nachdem Florent Mollet Schalke schon wieder verlassen hat, hier sieht sich Reis gut aufgestellt. "Den Ersatz für Florent haben wir in den eigenen Reihen. Rodrigo Zalazar kann das ausfüllen, er hat eine große Qualität. Ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern, bis er nach seinem Mittelfußbruch wieder dabei ist. Gegen Leipzig wird er noch nicht dabei sein, aber ich denke, er wird danach recht schnell zum Kader stoßen."