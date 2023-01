Bundesliga: 3:1 - VfL Bochum springt von Abstiegsrängen, Debütant trifft

Der VfL Bochum ist mit einem 3:1 (2:0) gegen Hertha BSC in die Restrunde der Fußball-Bundesliga gestartet und hat damit die Abstiegsplätze verlassen.

Der VfL Bochum ist mit einem Auftakt nach Maß in die Restrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Im Kellerduell mit Herta BSC setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch am 16. Spieltag mit 3:1 (2:0) durch - und steht nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Dabei hätte der Nachmittag an der Castroper Straße auch anders verlaufen können. Nach elf Minuten bejubelte Hertha bereits den Führungstreffer, doch der Video-Assistent kassierte das Tor wieder ein. Der Ball hatte vor der Flanke die Torauslinie überquert (11.). Glück für den VfL.

Durch den Beinahe-Rückstand agierte der VfL zunächst etwas verunsichert, kam aber durch Zweikampf-Intensität immer besser in die Partie. In der 22. Minute bekam Philipp Förster über die Stationen Christopher Antwi-Adjei und Kevin Stöger den Ball und flankte von links in den Fünfer. Dort entwischte Philipp Hofmann seinen Bewachern und nickte zur Führung ein.

Schlotterbeck mit erstem Bundesliga-Treffer

Von dort an kontrollierte Bochum die Partie. Stöger hätte per Freistoß erhöhen können, doch der Schuss klatsche aus 18 Metern auf den Querbalken. Das 2:0 übernahm stattdessen ein Winter-Neuzugang. Nach Ecke Förster wurde Keven Schlotterbeck am zweiten Pfosten sträflich freigelassen und erzielte seinen ersten Treffer für den VfL und in der Bundesliga überhaupt.

VfL: Riemann - Janko, Ordets, Schlotterbeck, Soares - Losilla - Stöger (Osterhage, 80.) - Zoller (Asano, 72.) - Förster (Kunde, 59.), Antwi-Adjei (Holtmann, 72.) - Hofmann (Ganvoula, 80.). Riemann - Janko, Ordets, Schlotterbeck, Soares - Losilla - Stöger (Osterhage, 80.) - Zoller (Asano, 72.) - Förster (Kunde, 59.), Antwi-Adjei (Holtmann, 72.) - Hofmann (Ganvoula, 80.). Hertha: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Mittelstädt - Boetius (Serdar, 64.), Tousart, Sunjic (Lukebakio, 64.), Richter - Scherhant (Ngankam, 64.), Kanga. Gelbe Karten: Soares (41.) / Kempf (39.) Tore: 1:0 Hofmann (22.), 2:0 Schlotterbeck (44.), 3:0 Hofmann (57.), 3:1 Serdar (87.). Schiedsrichter: Martin Petersen Zuschauer: 26.000

Die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit gehörten dann den Gästen, die mit mehr Schwung aus der Kabine kamen. Der VfL wurde in die Defensive gedrängt und musste einige Eckbälle überstehen. Doch Bochum hatte die passende Antwort parat.





Direkt die erste Kontermöglichkeit nach einer Hertha-Ecke nutzte Simon Zoller und schickte Antwi-Adjei auf die Reise, der sich stark über links durchsetzen konnte. Der Flügelflitzer behielt die Übersicht und fand im Strafraum Hofmann. Dessen Abschluss so abgefälscht wurde, dass sich der all hinter Hertha-Keeper Oliver Christensen ins Tor senkt - 3:0 und das Ruhrstadion glich einem Tollhaus.

Dass die Führung niemals wackelte lag auch daran, dass Letsch - anders als die meiste Zeit in der Hinrunde - offensiv noch nachlegen konnte. Zunächst kam Pierre Kunde zu seinem Debüt im VfL-Trikot (59.), Comebacker Takuma Asano und Gerrit Holtmann brachten über Außen frischen Schwung.

Asano hätte per Fernschuss einen Einstand nach Maß auf dem Fuß (73.), Holtmann beinahe Hofmann zum Dreierpack verholfen (74.). Stattdessen agierte der VfL kur vor Schluss defensiv einmal zu nachlässig und Hertha kam durch Suat Serdar zum Anschlusstreffer - ohne Einfluss auf den Ausgang des Spiels zu nehmen. Der VfL feierte den dritten Sieg in Folge und steht erstmals seit dem 1. Spieltag nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.