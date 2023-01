Bundesliga: Fragen und Antworten zum Wiederbeginn

Am Freitag nimmt die Bundesliga den Betrieb wieder auf. Fragen und Antworten zum Neustart.

Können die Bayern auf dem Weg zum elften Meistertitel in Serie noch gestoppt werden?

Bayern München thront mal wieder an der Spitze, die Verfolger sind fast abgeschüttelt. Ob die erhoffte Spannung ins Titelrennen zurückkehrt, hängt vor allem vom Jahresauftakt des Rekordmeisters beim Drittplatzierten RB Leipzig ab. Am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) fordern die Sachsen den Spitzenreiter - und könnten mit einem Erfolg auf drei Punkte heranspringen. Nicht nur der im Vorjahr zu wechselhafte BVB blickt gespannt darauf, auch die Überraschungsteams SC Freiburg, Eintracht Frankfurt oder Union Berlin lauern noch auf Patzer der Münchner, die noch einige Baustellen zu beheben haben.

Wie läuft die Torwartsuche der Bayern?

Manuel Neuer kann nicht, Alexander Nübel will nicht - und Yann Sommer darf (noch) nicht: Also wird bei der Fortsetzung nach der WM-Pause wohl Sven Ulreich das Tor des Rekordmeisters hüten. Bei Wunschlösung Sommer gibt es ein öffentliches Nein der Gladbacher, doch die Münchner haben noch nicht aufgegeben - das machte Vorstandschef Oliver Kahn noch einmal deutlich. Die beiden Vereine würden sich „in einem Prozess befinden. Was dieser Prozess für ein Ende haben wird, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen“, sagte er.

Wie ist die Form der Bayern-Jäger?

RB Leipzig verabschiedet sich mit einer Pleite gegen die Bayern womöglich aus dem Meisterkampf, und ausgerechnet jetzt fehlt in Christopher Nkunku der wichtigste Spieler. Umso bedeutsamer ist die Rückkehr von Timo Werner, der zumindest als Joker wieder eine ernsthafte Option darstellt. Bei Borussia Dortmund heißt der Hoffnungsträger Sebastien Haller. Eigentlich hatten sie beim BVB erst spät in der Rückrunde mit einem Comeback gerechnet, doch dann flog der Angreifer nach seiner Schockdiagnose Hodenkrebs überraschend mit ins Trainingslager. Allein wird er es jedoch kaum richten, die Schwarz-Gelben müssen auch ihre Abwehrprobleme in den Griff bekommen. Für Wirbel sorgt dazu der Vertragspoker um Youssoufa Moukoko, Sportdirektor Sebastian Kehl setzte dem Sturmjuwel ein Ultimatum bis zur Partie gegen den FC Augsburg am Sonntag.

Wie ist die Lage im Abstiegskampf?

Auf Schalke kann es nach neun Punkten aus den ersten 15 Spielen eigentlich nur besser werden. Dass es tatsächlich noch schlimmer gehen könnte, lässt allerdings die Vorbereitung befürchten. Keins von sechs Testspielen gewonnen, lange ausfallende Leistungsträger wie Sebastian Polter oder Alex Kral, dazu fehlen ernsthafte Verstärkungen. Eine Aufholjagd? Scheint utopisch. Gleiches gilt für den Tabellen- und Ruhrpottnachbarn aus Bochum. Auch dort gab es in sieben Vorbereitungspartien keinen Sieg, Hoffnung verbreitende Neuzugänge sind ebenfalls Mangelware.

Wer muss sonst noch zittern?

Hertha BSC etwa, der FC Augsburg oder auch der VfB Stuttgart, bei dem es in der Winterpause zurück zu den Wurzeln ging. Fast zehn Jahre nach seiner Entlassung bei den Schwaben kehrte Bruno Labbadia zu den abstiegsbedrohten Stuttgartern zurück. Der 56-Jährige zog im Training gleich die Zügel an, setzte einige Trainingseinheiten zur für Langschläfer unangenehmen Uhrzeit um 7.30 Uhr an. Die Leistungen in den Testspielen waren allerdings noch sehr wechselhaft.

Gibt es weitere „neue“ Gesichter?

Die großen Krachertransfers blieben in der Bundesliga bislang aus. Dafür tanzte Rückkehrer Florian Wirtz schon wieder, als wäre er nie weg gewesen. Mit spielerischer Leichtigkeit dribbelte der Spielmacher von Bayer Leverkusen im Test gegen den FC Venedig in den Strafraum, ließ fünf Gegenspieler stehen - und vollendete eiskalt ins lange Eck. Trainer Xabi Alonso vergleicht ihn bereits mit Lionel Messi. „Florian ist ein Geschenk für mich als Trainer“, schwärmte der Spanier. Mit einem nach Kreuzbandriss endlich wieder topfitten Wirtz will Bayer die enttäuschende Hinrunde vergessen machen.