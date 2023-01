Zweiter Einsatz, erste Tore - Sébastien Haller macht auf seinem Weg zurück in den Alltag als Fußball-Profi weiter erstaunliche Fortschritte.

Beim 6:0 (3:0) von Borussia Dortmund im Test gegen den FC Basel gelang dem Angreifer, bei dem kurz nach seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer ein Hodentumor diagnostiziert worden war, binnen sieben Minuten ein Hattrick (81./Foulelfmeter, 86., 88. Minute).

Drei Tage nach seinem 15-Minuten-Comeback gegen Fortuna Düsseldorf kam der 28 Jahre alte ivorische Nationalspieler in Marbella gegen den Schweizer Erstligisten am Freitag für eine halbe Stunde zum Einsatz. Damit steigen die Chancen, dass Haller im ersten Pflichtspiel des Bundesliga-Sechsten am 22. Januar daheim gegen den FC Augsburg zum Kader gehört. „Wir freuen uns tierisch für ihn. Heute ein Hattrick - besser kann es für ihn im Moment nicht laufen“, kommentierte BVB-Mittelfeldspieler Salih Özcan.

Für die restlichen Dortmunder Tore in der Partie mit zwei Halbzeiten über jeweils 60 Minuten sorgten Marco Reus (39.), Donyell Malen (50.) und Jude Bellingham (54./Foulelfmeter). Trainer Edin Terzic nutzte die Chance, um vielen Profis Spielpraxis zu gewähren. Nicht dabei waren die angeschlagenen Außenverteidiger Thomas Meunier (Oberschenkelprobleme) und Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme). Wie schwerwiegend ihre Verletzungen sind, sollen medizinische Untersuchungen nach der Rückkehr des BVB am Samstag aus dem Trainingslager nach Deutschland ergeben.