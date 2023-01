Darts: Kevin Großkreutz feiert seinen nächsten Titel

Nach der Darts-WM ist vor der Promi-Darts-WM. Kevin Großkreutz durfte anschließend feiern.

Zwei Jahre mussten sie aufgrund der Corona-Pandemie aussetzen. Am Samstag ging nach der offiziellen Darts-WM die Promi-Version im Düsseldorfer Maritim-Hotel bei Pro7 wieder über die Bühne. 1500 Zuschauer waren nach Düsseldorf gekommen.

Das Prinzip: Deutsche Prominente treten gemeinsam mit einem Spitzenspieler des professionellen Dartsports an. Sechs Duos waren es an diesem Samstag.

Und mittlerweile ist klar: Wer an der Seite von Michael van Gerwen antritt, der hat beste Chance, den Titel zu gewinnen. So auch in diesem Jahr, in dem van Gerwen zum dritten Mal siegte. Diesmal an der Seite von Weltmeister Kevin Großkreutz, der aktuell in der Oberliga Westfalen für den TuS Bövinghausen aufläuft und hier vom Durchmarsch in die Regionalliga West träumen darf.

Nach der Veranstaltung schrieb der ehemalige BVB-Spieler Großkreutz bei Instagram: "Danke an Michael van Gerwen, Pro7 und die fantastischen Fans. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht und ich durfte tolle Menschen kennenlernen."

Im Finale standen sich Comedian Ceylan und Großkreutz gegenüber. 3:1 hieß es am Ende für Großkreutz und Rekordtitelträger van Gerwen, der zuvor schon mit Ex-Fußballprofi Tim Wiese und dem ehemaligen Handball-Nationalspieler Pascal Hens gewonnen hatte.

Das waren die Teams mitsamt den Kampfnamen

Kevin „Der Dartmunder“ Großkreutz und Michael „Mighty Mike“ van Gerwen

Bülent „The Monnemer Headbanger” Ceylan und Gerwyn „The Iceman” Price

Oliver „Tiny Bull” Pocher und Fallon „Queen of Palace” Sherrock

Amira „Austrian Powers” Pocher und Peter „Snakebite” Wright

Henning "Blockxbuster" Wehland und Gabriel "German Giant" Clemens

Matthias "The Killing Machine" Killing und Michael "Bully Boy" Smith

Alle bisherigen Gewinner

2017 van Gerwen / Wiese

2018 Schindler / MarcelScorpion

2019 Hopp / Ochsenknecht

2020 van Gerwen / Hens

2023 van Gerwen / Großkreutz