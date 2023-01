VfL Bochum: Mannschaft muss sich für Einsätze in Testspielen empfehlen

Der VfL Bochum ist in Jerez angekommen. Drei Testspiele stehen auf dem Programm. Die Mannschaft muss sogar um Einsätze in Testspielen kämpfen.

Der VfL Bochum ist im Trainingslager in Jerez de la Frontera angekommen und hat seine erste Trainingseinheit absolviert. 25 Feldspieler und drei Torhüter sind mit an Bord. Trainer Thomas Letsch hat von den Bedingungen im Hotel Barcelo Montecastillo einen sehr guten ersten Eindruck bekommen.

„Wir haben vom Wetter her klasse Bedingungen. Wenn die Prognose stimmt, haben wir einen Tag Regen, ansonsten ist es sehr angenehm. Auch der Rasen ist sehr gut“, freut sich der Fußballlehrer. Schließlich stehen nun die taktische Feinheiten für die Rückrunde und das erste Spiel gegen den direkten Konkurrenten Hertha BSC auf dem Programm. Beim Regen und den niedrigen Temperaturen in Deutschland ist das nicht immer einfach. „Jetzt geht es in Richtung 90 Minuten und darum, die richtige Mischung zu finden“, sagt Letsch.

Drei Testspiele stehen dabei auf dem Programm. Am Dienstag geht es im ersten Test gegen die Grasshopper Zürich - dort sollen zweimal 60 Minuten gespielt werden -, am Freitag soll es gleich zwei Testspiele geben. Einmal gegen den FC Luzern, ein weiterer Gegner wird noch gesucht.

Letsch erklärt das Programm: „Wir wollen, dass zumindest 22 Spieler die Möglichkeit haben, 60 Minuten zu spielen. Wir müssen auf die 90 kommen, aber auch nicht nur für elf, sondern möglichst alle Spieler.“ Selbst für die Testspiele gibt es beim VfL Bochum also einen hohen Konkurrenzkampf. Fünf Spieler schauen schließlich bei diesen Spielen teils in die Röhre

Beim ersten Test schließt Letsch einen erneuten Test für die Dreierkette derweil nicht aus: „Natürlich gibt es Spiele, bei denen das durchaus eine Option sein kann. Grundsätzlich haben wir uns in der Viererkette gut gefunden, das ist unsere Basis: ein 4-3-3, wobei wir daraus sehr variabel darauf reagieren können, was der Gegner macht. Grasshopper spielt in einer Struktur, bei der es durchaus Möglichkeiten gäbe, die Dreierkette zu testen, das ist aber nicht final entschieden.“

Das ist der Kader für das Trainingslager:

Torhüter: Riemann, Esser, Johansson.

Abwehr: Gamboa, Soares, Masovic, Oermann, Stafylidis, Ordets, Janko, Lampropoulos, Heintz, Schlotterbeck.

Mittelfeld: Goralski, Osterhage, Stöger, Losilla, Förster, Osei-Tutu, Kunde, Pannewig.

Angriff: Zoller, Asano, Holtmann, Antwi-Adjei, Hofmann, Ganvoula, Mousset.