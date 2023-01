Am Donnerstag verkündete Christian Fuchs das Ende seiner Spielerkarriere. Seit Freitag steht fest: er bleibt Charlotte FC als Trainer erhalten.

Eine Karriere endet, eine andere beginnt. Christian Fuchs bleibt dem amerikanischen Major-League-Soccer-Klub Charlotte FC erhalten. Und zwar als Trainer. Am Donnerstag hatte der ehemalige Linksverteidiger von Schalke 04 und dem VfL Bochum das Ende seiner aktiven Laufbahn verkündet.

Als die Amerikaner am Freitag den Trainerstab für das Jahr 2023 bekannt gaben, tauchte der Name Fuchs schon wieder auf. Neben dem Engländer Andy Quy werden fortan auch Pa-Modou Kah und der 36-jährige Fuchs Cheftrainer Christian Lattanzio assistieren.

"Wir freuen uns sehr, einen starken, erfahrenen Trainerstab für die kommende Saison bekannt geben zu können", sagte der Sportliche Leiter Zoran Krneta. "Wir glauben, dass Andy, Christian, Pa, Aron und Rohan unter der Leitung von Cheftrainer Christian Lattanzio eine Vielzahl von Erfahrungen und Qualifikationen mitbringen werden. Die Zusammenstellung eines talentierten technischen Personals ist für uns entscheidend, um unsere Ziele als Verein zu erreichen, und sie zeigt, dass hochrangige Trainer an unser Projekt hier in den Carolinas glauben."

Wie der Klub zudem mitteilte, arbeitet Fuchs derzeit an seiner UEFA-A-Lizenz.





Charlotte FC hatte den Spieler Fuchs am Donnerstag mit den Worten "Forever our Captain" in den Ruhestand verabschiedet. Nun startet ein neues Kapitel an der Seitenlinie.