Christian Fuchs: Ex-Schalker und -Bochumer beendet seine Karriere

Christian Fuchs hat offiziell sein Karriereende bekanntgegeben. Das gab der ehemalige Linksverteidiger von Schalke 04 und dem VfL Bochum am Donnerstag bekannt.

Es ist vorbei: Christian Fuchs hängt seine Fußballschuhe an den sprichwörtlichen Nagel. Der Linksverteidiger gab am Donnerstag über die sozialen Netzwerke sein Karriereende bekannt. Der Österreicher war in der Bundesliga unter anderem auch für den VfL Bochum und den FC Schalke 04 aufgelaufen. Zuletzt kickte er für Charlotte FC in den USA. Dort endete am 31. Dezember sein Vertrag.

Der Klub verabschiedete ihn mit den Worten „Forever our Captain“ in den Ruhestand und widmete ihm zusätzlich eine Fotomontage. Auch Schalke 04 und der VfL Bochum veröffentlichten Bilder von Toren und Jubeln.

„Ich stehe hier und schaue mit euch auf über 19 Jahre Profifußball mit mehr wunderbaren Momenten, die ich mit meinen Mannschaftskameraden, Verantwortliche und den Fans erleben durfte“, sagt Fuchs in seiner Abschiedsrede auf Englisch. „Vielen Dank für eure Unterstützung. Es war eine unglaubliche Reise für meine Familie und mich, aber jetzt ist es vorbei. Ich bin weg, aber werde nicht für immer weg sein.“

Der 36-Jährige kann auf eine unglaubliche Karriere zurückblicken. Der 78-fache Nationalspieler Österreichs, fünf Jahre davon als Kapitän, kann auf 183 Bundesliga-Spiele (zehn Tore, 38 Vorlagen), 116 Einsätze in der Premiere League (zwei Tore, neun Vorlagen) und zuletzt 26 Spiele in der Major League Soccer zurückblicken. Zwischen 2011 und 2015 spielte er 136 Mal für den FC Schalke 04 (acht Tore, 30 Vorlagen), von 2008 bis 2010 war er 57 Mal für den VfL Bochum am Ball (sechs Tore, acht Vorlagen).

Teil der Sensationsmannschaft von Leicester City

Einen unerwarteten Karriere-Höhepunkt erlebte der Abwehrspieler nach seiner Schalke-Zeit bei Leicester City. Dort gehörte er dem Kader an, der in der Saison 2015/16 völlig überraschend den Titel in der Premier League holen konnte. Mit dem Klub wurde er 2021 noch einmal Pokalsieger. In den USA hatte er zuletzt seine Karriere ausklingen lassen.