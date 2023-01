VfL Bochum: Nach Schlotterbeck - Nächste Verstärkung ist da

Der VfL Bochum hat nach Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg die nächste Verstärkung für die Rückrunde perfekt gemacht.

Pünktlich vor dem Abflug in sein spanisches Trainingslager hat der VfL Bochum den nächsten Winter-Zugang präsentiert.

Pierre Kunde Malong wechselt bis zum 30. Juni 2023 auf Leihbasis zu den Blau-Weißen. Darauf haben sich der VfL und der abgebende Verein Olympiakos Piräus geeinigt. Die Leihe des kamerunischen Nationalspielers (35 Einsätze) beinhaltet zudem eine Kaufoption.

Für den 27-jährigen Mittelfeldspieler ist es eine Rückkehr in die Bundesliga, bereits von 2018 bis 2021 spielte Kunde für FSV Mainz 05 im deutschen Oberhaus und konnte in 68 Spielen vier Tore erzielen. Mit Olympiakos Piräus gewann er 2022 die Griechische Meisterschaft.

Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL Bochum, zeigt sich hocherfreut, dass "der Wechsel noch vor unserer Abreise ins Trainingslager realisiert werden konnte".

Pierre Kunde Malong in Zahlen: Geburtsdatum: 26.07.1995 in Limbé/Kamerun Größe: 180 cm Gewicht: 79 kg Bundesliga Spiele/Tore: 68/4 Super League 1/GRE Spiele/Tore: 14/0 LaLiga 2/ESP Spiele/Tore: 37/5 Champions League Spiele/Tore: 5/0 Europa League Spiele/Tore: 16/0 Länderspiele/Tore: 35/1 Bisherige Vereine: Olympiakos Piräus (GRE, seit 2021), 1.FSV Mainz 05 (2018-21), Atlético Madrid (ESP, 2013-18), FC Granada (ESP, 2017/18), Extremadura UD (ESP, 2016/17), Alcobendas CF (ESP, 2012/13), Best Stars Limbé (CMR, bis 2012)

Fabian weiter: "Pierre Kunde Malong ist aufgrund seiner technischen und taktischen Fähigkeiten sowie seiner Dynamik und Robustheit ein Gewinn für unser Team. Dass er die Bundesliga kennt und mit Mainz auch schon den Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich bestritten hat, sind neben seiner internationalen Erfahrung weitere Pluspunkte, die für ihn und seine Leihe sprechen. Wir wollen Pierre nun schnellstmöglich an die Mannschaft heranführen, dafür ist das Trainingslager optimal."

Kunde Malong wurde in Limbé in Kamerun geboren. Bei den örtlichen Best Stars lernte er das Fußball-ABC und wechselte bereits im Alter von 16 Jahren nach Europa. Über die Station Alcobendas CF gelangte er zu Atlético Madrid. Für die „Colchoneros“ durchlief er die U19 und die Zweite Mannschaft, wurde nach Extremadura und Granada verliehen, ehe er sich 2018 dem FSV Mainz 05 anschloss. Für die Nationalmannschaft Kameruns hat er zweimal am Afrika-Cup (2019 und 2022) teilgenommen und gehörte zum WM-Kader 2022, wo er in den Gruppenspielen gegen Serbien und Brasilien zum Einsatz kam.