VfL Bochum: Fast alle Mann fit, Tarsis Bonga darf nicht mit nach Spanien

Der VfL Bochum reist am Samstag mit einem großen Kader nach Spanien ins Trainingslager. Ein Spieler muss zuhause bleiben, obwohl er nicht verletzt ist.

Vom 7. Januar bis zum 14. Januar wird der Fußball-Bundesligist VfL Bochum sein Trainingslager im spanischen Jerez de la Frontera beziehen.

Und so wie es aussieht, wird das Hotel der Bochumer aus allen Nähten platzen, denn die Bochumer werden allein mit 26 Spielern anreisen. Denn nach dem Training am Donnerstag konnte VfL-Coach Thomas Letsch verkünden, dass bis auf Konstantinos Stafylidis und Paul Grave alle Akteure an Bord waren.

Wobei Stafylidis bis zum Trainingslager auch wieder bei der Mannschaft sein wird, daher wird aus gesundheitlichen Gründen nur Keeper Paul Grave (Schulterverletzung) nicht mit nach Spanien fliegen. Ein weiterer Akteur muss trotzdem passen, denn Letsch betonte, dass auch Tarsis Bonga nicht in den Flieger steigen wird.

Ein klares Zeichen, dass sich der Offensivspieler, der in dieser Saison noch keine Minute auf dem Platz stand, einen neuen Klub suchen kann. In Bochum hat der 25-Jährige, dessen Vertrag am 30. Juni 2023 ausläuft, keine Perspektive mehr.

Bedeutet: Es kann auf beiden Seiten noch etwas passieren beim VfL Bochum. Nach der Leihe von Freiburgs Innenverteidiger Keven Schlotterbeck sucht der VfL vor allem noch eine Alternative im defensiven Mittelfeld. Doch auch auf der Seite der Abgänge könnte sicher noch etwas passieren.

Letsch erklärte mit Blick auf seinen Kader: "Das Transferfenster hat bis zum 31. Januar offen. Schauen wir mal, was noch geht. Es kann in beide Richtungen was passieren. Wir hatten am Donnerstag 25 Mann im Training. Mit Stafylidis wären es 26. Das ist eine ganze Menge. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Akteur der denkt, das könnte schwierig werden. Grundsätzlich ist das der Kader, mit dem wir ins Trainingslager fliegen. Und dann warten wir mal ab, was der spannende Januar so bringt." cb / gp