VfL Bochum: Marktwerte - Auch Takuma Asano gehört zu den WM-Gewinnern

Das Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte einiger WM-Fahrer angepasst. Takuma Asano vom VfL Bochum hat zugelegt.

Takuma Asano ist längst zurück im Alltag. Auf Instagram schickte der 28-jährige Offensivspieler am Sonntag Weihnachtsgrüße an seine Follower, nachdem er im Dezember schon wieder beim VfL Bochum trainiert und im Testspiel gegen den Karlsruher SC (1:2) zum Einsatz gekommen war.

Und das nur wenige Tage nach seiner WM-Teilnahme mit Japan. In Katar sorgte Asano, als einziger Bochumer beim Turnier dabei, als Top-Joker für Furore. Er kam in allen vier Partien Japans nur von der Bank, hinterließ aber dennoch seine Spuren.

Im Gruppenspiel gegen Deutschland erzielte Asano das umjubelte Siegtor und war so am Aus der DFB-Elf maßgeblich beteiligt. Und im Gegensatz zu drei Teamkollegen zeigte der Flügelflitzer beim Achtelfinal-Aus gegen Kroatien Nervenstärke. Er verwandelte seinen Strafstoß im Elfmeterschießen. In allen vier Partien war der 41-fache Nationalspieler ein belebendes Element in der japanische Offensive.

Entsprechend gehört Asano auch zu den zwölf WM-Fahrern aus Deutschlands Profiligen, die von dem Portal transfermarkt.de aufgrund ihrer Leistungen beim Turnier aufgewertet wurden.

Der frühere Arsenal-Profi machte einen Sprung von drei auf vier Millionen Euro und kann sich über seinen Karriere-Höchstwert freuen. Im Ranking von transfermarkt.de ist Asano nun gemeinsam mit Erhan Masovic der zweitwertvollste Bochumer hinter Gerrit Holtmann (4,5 Mio.). Es ist ein Aufschwung, der so nicht unbedingt zu erwarten war.

Denn vor der WM hatte Asano zwei Monate lang kein Pflichtspiel bestritten. Ein Innenbandriss hatte den Bochumer seit September ausgebremst. Seit der Trainer beim VfL Thomas Letsch heißt, kam Asano noch nicht zum Einsatz. Er wurde gerade rechtzeitig für Katar fit. Aufgrund seiner dort gezeigten Leistungen ist Asano nun einer der Hoffnungsträger für die Bochumer Mission Klassenerhalt.

WM: Diese Bundesliga-Profis wurden von transfermarkt.de aufgewertet

Josko Gvardiol (RB Leipzig/Kroatien): 75 Millionen Euro (+15 Mio.)

Jude Bellingham (BVB/England): 110 Millionen Euro (+10 Mio.)

Dayot Upamecano (Bayern/Frankreich): 60 Millionen Euro (+10 Mio.)

Randal Kolo Muani (Frankfurt/Frankreich): 37 Millionen Euro (+7 Mio.)

Niclas Füllkrug (Bremen/Deutschland): 10 Millionen Euro (+5 Mio.)

Ko Itakura (Gladbach/Japan): 12 Millionen Euro (+4,5 Mio)

Ritsu Doan (Freiburg/Japan): 15 Millionen Euro (+3 Mio.)

Noussair Mazraoui (Bayern/Marokko): 28 Millionen Euro (+3 Mio.)

Piero Hincapié (Leverkusen/Ecuador): 25 Millionen Euro (+3 Mio.)

Marcus Thuram (Gladbach/Frankreich): 32 Millionen Euro (+2 Mio.)

Takuma Asano (Bochum/Frankreich): 4 Millionen Euro (+1 Mio.)