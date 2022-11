VfL Bochum: Das sagte Hans-Peter Villis nach seiner Wiederwahl

Am Dienstagabend fand die Mitgliederversammlung des VfL Bochum statt. Zwischen den Kandidaten um das Präsidium kam es zur mit Spannung erwarteten Kampfabstimmung.

Die Erleichterung war Hans-Peter Villis deutlich anzumerken. Soeben hatte der alte und neue Aufsichtsratsvorsitzende mit seinem Team die Kampfabstimmung bei der Wahl des Präsidiums auf der Mitgliederversammlung des VfL Bochum - hier nachzulesen im Liveticker - gewonnen.

Mit 66,5 Prozent der Stimmen setzte sich das amtierende Präsidium gegen Herausforderer und Teamarzt Karl-Heinz Bauer samt Gefährten durch.

Damit bildet der 64-jährige Villis gemeinsam mit Uwe Tigges, Franz-Josef Tenhagen, Dr. Andreas Eickhoff und der "Neuen" Dr. Christina Reinhardt bis 2026 das Kontrollgremium des Bundesligisten.

Letztgenannte hatte sich bei ihrer Vorstellung auf die Fahne geschrieben, die Kommunikation vom "Team Villis" verbessern zu wollen. Dass er da Nachholbedarf hat, nimmt Villis auch als Lehre aus dem langen Abend mit.

Verbesserte Kommunikation als To-do

"Ich bin da ein bisschen historischer gestrickt. Frau Dr. Reinhardt hat mir schon erzählt, dass ich das ein oder andere anders kommunizieren könnte. Einfach mal ein bisschen offener", bezog sich der 64-Jährige damit zugleich auf die von Opposition und Mitgliedern geübte Kritik. "Karl-Heinz Bauer und seine Truppe waren sehr gut vorbereitet, hatten gute Themen und versucht, die Emotionen mitzunehmen. Dagegen anzusteuern war relativ schwer, aber wir haben es trotzdem geschafft."

Bei den Wortbeiträgen ging es in den fast fünf Stunden teilweise hoch her, die Stimmung im RuhrCongress wurde im Laufe des langen Abends immer emotionaler, kaum eine Stellungnahme blieb ohne Zwischenruf. Als Villis & Co. die Glückwünsche entgegennehmen konnten, ging es schon auf Mitternacht zu. Die unterlegene Opposition hatte zu diesem Zeitpunkt den Saal bereits enttäuscht verlassen.

Kein böses Blut zwischen Villis und Bauer

Dass die weitere Zusammenarbeit mit dem Teamarzt nach der öffentlichen Herausforderung unangenehm beeinflusst werden könnte, befürchtet Villis nach eigener Aussage aber nicht. "'Doc' Bauer und ich haben ein sehr gutes Verhältnis, offen und ehrlich miteinander kommuniziert und dabei bleibt es. Es geht nur um die Gemeinschaft, um den VfL Bochum."

Die Mannschaft müsse jetzt wieder in den Fokus gerückt werden, da im Vorfeld der Mitgliederversammlung das Thema "Präsidiumswahl" omnipräsent war und nicht die optimistisch stimmenden Leistungen gegen Gladbach (2:1) und Augsburg (1:0). "Wir konzentrieren uns jetzt wieder voll auf den Fußball und nach der WM werden wir gut in die Rückrunde starten", meinte Villis. Dann auch mit einem gestärkten Aufsichtsrat.