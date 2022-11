Vor Bochum-Spiel: FCA-Trainer Maaßen warnt vor Zielspieler Hofmann

Entscheidend für die Partie gegen den VfL Bochum wird für Enrico Maaßen, Trainer vom FC Augsburg, vor allem die Verteidigung eines Bochum-Angreifers sein.

Am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga hofft der VfL Bochum beim FC Augsburg den ersten Auswärtserfolg der Saison feiern zu können. FCA-Trainer Enrico Maaßen möchte dem Tabellenvorletzten natürlich einen Strich durch die Rechnung machen - und verrät, worauf es ankommen wird.

"Du hast die Möglichkeit von Bochum wegzukommen - die wollen uns unten mit reinziehen", reicht für Maaßen ein Blick auf die Tabelle, um die Bedeutung der Partie zu erkennen. "Wenn wir das Spiel gewinnen, ist es in Summe eine sehr ordentliche Hinrunde gewesen. Dafür müssen wir aber erstmal hart arbeiten."

Defensiver Fokus auf Hofmann

Dabei komme es darauf an, dem Bochum-Fußball nicht in die Karten zu spielen. "Sie pressen sehr hoch - häufig auch in Eins-gegen-Eins-Situation - haben ein gutes Umschaltspiel, spielen geradlinig in die Spitze und haben vorne mit Philipp Hofmann einen großen Zielspieler, der die Bälle ablegt. Mit Kevin Stöger und Philipp Förster haben sie aber auch gute Fußballer in den eigenen Reihen, die ein Spiel gestalten können."

Dadurch könne sich die Defensive nicht nur auf Hofmann konzentrieren, der Mittelstürmer sei aber die größte Herausforderung für den FCA. "Du musst ihm jedes Mal das Gefühl geben, dass du da bist." Grundvoraussetzung dafür werde die von Augsburg bekannte Aggressivität im Zweikampfverhalten sein. "Du wirst nicht jeden Ball bekommen, den sie zu ihm chippen, aber es geht darum die Räume davor, wo er die Bälle hin ablegt oder auch die Verlängerungen zu verteidigen."

Damit spielt der 38-Jährige auf die schnellen VfL-Außen wie Christopher Antwi-Adjei an, die immer wieder die tiefen Läufe gehen. Für das eigene offensive Spiel fehlt den Gastgebern dagegen aller Voraussicht nach Stürmer Mergim Berisha. "Wir warten das Abschlusstraining ab, aber Stand jetzt spielt er nicht." Der 24-Jährige musste beim 2:2 bei Union Berlin frühzeitig ausgewechselt werden und wird der Mannschaft von Maaßen gegen den VfL Bochum wohl nicht helfen können.