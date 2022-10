Wolfsburg: VfL-Profis bereuen Fehlverhalten bei Anreise ohne Maske im Fernzug

"Mache mir Sorgen" Adler Union Frintrop gewinnt auch gegen Steele

Der 9. Spieltag in der Landesliga Niederrhein 3 steht an. Bereits am Donnerstag (20.10.) gewann Adler Union Frintrop mit 3:2 gegen die SpVgg Steele 03/09. Frintrop-Trainer Marcel Cornelissen ist verdutzt.