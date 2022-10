VfL Bochum: Zwei Rückkehrer, fünf Mann fehlen gegen den Überraschungs-Spitzenreiter

Wenn der VfL Bochum am Sonntag (15:30 Uhr) auf Union Berlin trifft, dann muss Trainer Thomas Letsch auf fünf Spieler verzichten.

Der VfL Bochum steht vor dem schwierigen Bundesliga-Heimspiel gegen den Überraschungs-Spitzenreiter Union Berlin. Und da auswärts zuletzt nichts ging, muss der VfL zuhause dafür sorgen, dass im Kampf um den Klassenerhalt der Abstand zu den Nichtabstiegs-Plätzen überschaubar bleibt.

Mit Blick auf das Personal, das VfL-Coach Thomas Letsch zur Verfügung steht, konnte der Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag vermelden: "Die personelle Situation wird besser. Konstantinos Stafylidis und Bruno Esser sind voll im Training und einsatzbereit. Jacek Goralski wird Anfang nächster Woche zur Verfügung stehen. Wir haben also mehrere Optionen. Das ist auch wichtig."

Neben Goralski werden auch Lyss Mousset, Takuma Asano, Simon Zoller und Paul Grave ausfallen. Ohne ein Quintett geht es gegen Union, dafür wohl wieder mit Dominique Heintz, der fit ist und über den Letsch sagt: "Er ist ein Spieler mit extrem viel Erfahrung. Er ist ein Kommunikator, organisiert auf dem Platz. Ich bin froh, dass er wieder zur Verfügung steht. Er war im Pokal sofort präsent, als er ins Spiel kam."

Und gegen Elversberg gab es zwei Punkte, die für Sicherheit bei den Bochumern sorgen sollen. Es gab einen Sieg und den ohne ein Gegentor. Letsch fordert: "Wir haben die meisten Gegentore in der Liga kassiert. Die Basis ist, zu Null zu spielen. Das haben wir im letzten Heimspiel geschafft. Wir müssen als Mannschaft erfolgreich verteidigen."

Denn neben den Pokalerfolg gab es auch die 90 Minuten gegen Eintracht Frankfurt (3:0). Die Partie wäre eine perfekte Blaupause für den Sonntag, für den Letsch vor allem "Kommunikation" auf dem Feld fordert. "Die ist extrem wichtig, gerade wenn der Gegner den Ball hat. Da ist sicherlich noch Luft nach oben bei uns. Wir arbeiten in jedem Training daran, ich fordere das auch ein."

Den Gegner lobt er in höchsten Tönen: "Union ist aktuell nicht nur in der Tabelle das Maß aller Dinge. Sie lassen wenig zu, sind sehr effektiv. Das ist eine große Herausforderung. Wir müssen eklig sein. Wenn wir das schaffen, haben wir auch die Chance, etwas zu holen. Union macht es auch mit dem Ball gut, nicht nur gegen den Ball. Sie spielen schnörkellos, gehen auch oft auf den zweiten Ball und haben da in der Offensive eine Wucht."