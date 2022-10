"Schande": Platzierung von BVB-Star Bellingham bei Kopa-Wahl sorgt für Empörung

Jude Bellingham von Borussia Dortmund verpasste am Montag den Gewinn der Kopa-Trophäe. Viele Fans in den Sozialen Medien haben dafür kein Verständnis.

Im Alter von nur 19 Jahren ist Jude Bellingham der Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Borussia Dortmund. Der junge Engländer ist Chef im Mittelfeld des BVB und gesetzt, seitdem er im Sommer 2020 für rund 25 Millionen Euro aus Birmingham ins Ruhrgebiet wechselte.

In der letzten Saison bestritt Bellingham 44 von möglichen 46 Pflichtspielen. Nur Knieprobleme und eine Gelbsperre zwangen ihn zu zwei Pausen. Dazu erzielte er sechs Tore und bereitete 14 Treffer vor. Zudem etablierte sich der Youngster in der englischen Nationalmannschaft.

Als im Rahmen der Verleihung des Ballon d'Or am Montagabend in Paris auch die Kopa-Trophäe an den besten U21-Spieler vergeben wurde, ging Bellingham dennoch leer aus.

Gavi vom FC Barcelona gewann die Auszeichnung, Bellingham landete noch hinter Eduardo Camavinga (Real Madrid) sowie Bayern-Youngster Jamial Musiala auf dem vierten Platz.

Dass es Bellingham trotz seiner Leistungen nicht einmal in die Top-Drei schaffte, sorgte auf Social Media für einen kleinen Sturm der Entrüstung - vor allem unter BVB-Fans und in Bellinghams Heimat England.





"Jude Bellingham hatte die Kopa-Trophäe einfach verdient. Eine Schande, dass er nicht mal in den Top drei war", schrieb etwa Twitter-User @parkermess45. Und fügte an ihn Richtung der Initiatoren: "Macht es besser!"

Der Gewinner wird wie folgt ermittelt: Die französische Zeitschrift France Football erstellt eine zehn Spieler umfassende Shortlist. Frühere Sieger des Ballon d'Or stimmen dann für ihre Favoriten ab. Die Kandidaten müssen im jeweiligen Kalenderjahr unter 20 Jahre alt sein.





Bellingham gehörte schon bei der vorigen Ausgabe zu den Top-Talenten, damals landete er auf dem zweiten Platz. Der Gewinner in 2021 kam mit Pedri wie in diesem Jahr aus den Reihen des FC Barcelona.

Auch darauf zielten Vorwürfe bei Twitter ab. "Da sieht man, das Barca als Name nach wie vor zieht. Gavi hat nicht diesen Impact auf seine Mannschaft wie Bellingham beim BVB oder Musiala beim FC Bayern. Daher ist dieser Preis einen Dreck wert", meinte @tobi_FCBayern.





User @kingleo300d schrieb vom "größten Witz in der Geschichte der Uefa" und bezeichnete Bellinghams Abschneiden als "maximal bodenlos". Ein weiterer Nutzer schrieb: "Bellingham wurde zwei Jahre hintereinander beraubt, in welcher Form ist Gavi besser als Jude Bellingham?".

Wobei festzuhalten bleibt: Auch Gavi legte eine fabelhafte Saison 2021/22 hin. Kurz nach seinem 18. Geburtstag eroberte der Spanier einen Platz in Barcelonas Mittelfeldzentrale und kam in 48 Partien zum Einsatz (zwei Tore, sechs Vorlagen).





So gab es auch Stimmen, die ihn als Sieger verteidigten. Ein Barcelona-Fan schrieb: "Die Leute haben noch nicht verstanden wie gut er ist. Und er ist erst 18. Er hat noch jede Menge Zeit, die Zweifler Lügen zu strafen."