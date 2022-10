Bochum-Coach Letsch drückt Union Berlin die Daumen im Titelrennen

Für Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum, bringt Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin "alles mit", um für eine große Überraschung zu sorgen.

Thomas Letsch hat sich als Fan des Fußballs von Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin geoutet. „Die Mannschaft verfolgt einen klaren Plan, das ganze Team arbeitet in eine Richtung, verteidigt als Kollektiv. Jeder weiß, wie Union Berlin Fußball spielt, und trotzdem sind sie schwer zu schlagen“, sagte der 50 Jahre alte Trainer des VfL Bochum.

Dass es vielleicht sogar für den Gewinn einer Meisterschaft reichen könnte, wollte Letsch zum aktuellen Zeitpunkt nicht prognostizieren: „Aber man weiß ja nie.“ Der 1. FC Kaiserslautern sei als Aufsteiger auch mal Meister geworden. „Das Team bringt alles mit, um in der Bundesliga bis zum Ende überraschen zu können. Ich drücke ihnen die Daumen, dass sie es bis zum Ende durchziehen“, fügte Letsch an, mit einer Ausnahme allerdings: Am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Spitzenreiter dürfe die Siegesserie gerne für einen Spieltag reißen.