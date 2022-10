VfL Bochum: "Es liegt nie am Trainer, am Spielsystem, es liegt immer an uns"

Der VfL Bochum hat bei RB Leipzig mit 0:4 verloren. RevierSport hat nach dem Spiel mit Gerrit Holtmann gesprochen.

Gerrit Holtmann gehörte in der Saison 2021/2022 zu den besten Spielern auf Seiten des VfL Bochum. Fünf Tore erzielte der philippinische Nationalspieler und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Aktuell, in der Serie 2022/2023, läuft es weder für den VfL gut noch für Holtmann. Bochum steht nach acht Spielen und nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Holtmann kann nach sieben Einsätzen auch nur eine Torvorlage vorweisen.

Es liegt nie am Trainer, am Spielsystem, es liegt immer an uns. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und sehen, was wir auf dem Feld nicht richtig machen. Gerrit Holtmann

Beim 0:4 bei RB Leipzig zeigten Holtmann und Co. eine blutleere Vorstellung. Auch der 27-jährige Offensivspieler war nach dem Spiel sehr enttäuscht. Holtmann sagte gegenüber RevierSport: "Es war einfach viel zu wenig! Wir wollten mit dem neuen Trainer, mit der Mannschaft, die auf dem Platz stand den Bock umstoßen. Das ist uns gegen starke Leipziger nicht gelungen. Wir haben einfach keine Lösungen gefunden."

Dabei zeigte der VfL noch vor der Länderspielpause, beim 1:1-Remis gegen den 1. FC Köln, einen Fortschritt. Dieser war in Leipzig zur keiner Zeit zu erkennen. Holtmann: "Wir haben im Vergleich gegen Köln absolut den Faden gegen Leipzig verloren. Wir sind gefühlt nicht hinterhergerannt. Wir haben es den Leipzigern viel zu einfach gemacht."





Holtmann betonte auch, dass er keine Ausreden gelten lasse. Jeder Spieler muss sich selbst hinterfragen. "Es liegt nie am Trainer, am Spielsystem, es liegt immer an uns. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und sehen, was wir auf dem Feld nicht richtig machen", betonte Holtmann, der seit Sommer 2020 für den VfL Bochum spielt und in 74 Einsätzen zehn Tore erzielte sowie 15 weitere Treffer vorbereitete. wozi mit gp