VfL Bochum: Sportchef bedient - "Die Art und Weise muss man erstmal sacken lassen"

Beim VfL Bochum herrscht nach dem 0:4-Debakel bei RB Leipzig auf allen Ebenen große Enttäuschung. Auch der Sportchef fand klare Worte.

Patrick Fabian ist noch nicht lange beim VfL Bochum in der sportlichen Verantwortung. Der Nachfolger von Sebastian Schindzielorz durchlebt aber einen sehr harten Start - inklusive der Trennung von Trainer Thomas Reis.

Während die Mannschaft in Spiel eins nach Reis gegen den 1. FC Köln zu überzeugen wusste und mehr als ein 1:1-Remis verdient hätte, ging der VfL Bochum in der ersten Partie unter Neu-Trainer Thomas Letsch bei RB Leipzig unter. Die Bochumer hatten beim 0:4 in Sachsen keine Chance.

Trotz der großen Enttäuschung, die bei allen aktuell herrscht: Wir werden das Spiel sachlich analysieren, uns schütteln und wir werden weitermachen! Patrick Fabian

Das sah auch Sportchef Fabian so und wollte überhaupt nichts schönreden. "Das ist brutal enttäuschend gewesen. Wir haben überhaupt nicht das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren weder in der Defensive kompakt noch konnten wir für Entlastung nach vorne sorgen. Im Gegenteil: Wir haben es Leipzig sehr einfach gemacht. Wir haben hoch verdient verloren", bilanzierte Fabian gegenüber RevierSport.

Trotz der großen Enttäuschung gibt sich das Bochumer Urgestein Fabian kämpferisch, er kündigt auch eine intensive Analyse an. Fabian: "Die Art und Weise wie wir in Leipzig aufgetreten sind, muss man erst einmal sacken lassen. Wir müssen zusehen, dass wir in der kommenden Woche Lösungen finden, um konkurrenzfähig zu sein. Trotz der großen Enttäuschung, die bei allen aktuell herrscht: Wir werden das Spiel sachlich analysieren, uns schütteln und wir werden weitermachen!", betonte der 34-Jährige.

Die kommenden Aufgaben des Bundesliga-Schlusslichts lauten: Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Union Berlin, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und FC Augsburg. Dann folgt die WM-Pause, bevor es am 21. Januar 2023 gegen Hertha BSC in der Bundesliga weitergeht. wozi mit gp