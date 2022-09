Trainer-Aus in Bochum: Retter, Held, Sündenbock - Thomas Reis und der VfL

Der VfL Bochum hat Thomas Reis gefeuert. Nach sechs Niederlagen zum Saisonstart endet eine insgesamt 16 Jahre andauernde Beziehung zwischen Verein und Trainer unschön.

Fans und Verantwortliche des VfL Bochum hätten sich eine Trainer-Verein-Ehe à la Christian Streich und SC Freiburg gewünscht. Doch nach sechs Niederlagen in sechs Spielen ist es aus zwischen dem Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga und Thomas Reis. Die Business-Realität des Profi-Fußballs hat die Ruhrpott-Romantik knallhart eingeholt.

Denn die Wirkungszeit des 48-Jährigen geht deutlich weiter zurück als die drei Jahre als Cheftrainer. Zwischen 1995 und 2003 war er bereits in Bochum als Spieler aktiv. 2009 kehrte er als Scout für die Jugendabteilung zurück, wurde 2011 Co-Trainer der zweiten Mannschaft und ein Jahr später Assistent der VfL-Profis. Seine erste Chef-Position übernahm er 2013 bei der U19. In den Folgejahren pendelte er in verschiedenen Funktionen zwischen Zweitvertretung, Profis und U19, ehe es ihn 2016 nach Wolfsburg verschlug. 2019 holte Bochum den Fußball-Lehrer in höchster Not zurück - der Rest ist Geschichte.

Zweimal Klassenerhalt, einmal Meister

Klassenerhalt in der 2. Bundesliga, Aufstieg als Meister in die Bundesliga und der erneute Klassenerhalt als krasser Außenseiter. An der Castroper Straße sprechen sie nur von den drei Wundern. Das vierte wird Reis von den VfL-Verantwortlichen um Neu-Sport-Geschäftsführer Patrick nicht mehr zugetraut. Nach sechs Spielen ohne einzigen Punkt - dem schlechtesten Start der Bundesliga-Geschichte - wurde nach langen Diskussionen und Krisensitzung das Ende der Zusammenarbeit verkündet.

Der Punkteschnitt der Reis-Vorgänger Robin Dutt (Februar 2018 - August 2019): 1,37 Punkte/52 Spiele Jens Rasiejewski Oktober 2017 - Februar 2018): 0,92 Punkte/13 Spiele Ismail Atalan (Juli 217 - Oktober 2017): 1,30 Punkte/10 Spiele Gertjan Verbeek (Dezember 2014 - Juli 2017): 1,40 Punkte/88 Spiele Peter Neururer (Dezember 2001 - Juni 2005, April 2013 - Dezember 2014): 1,37 Punkte/193 Spiele

Damit endet das Kapitel "Reis" nach 112 Spielen an der Seitenlinie. Trotz der Niederlagenserie zum Schluss geht der 48-Jährige mit einem Punkteschnitt von 1,53 pro Spiel und liegt damit deutlich vor seinen Vorgängern (s. Infokasten). 50 Siege konnte der Ur-Bochumer mit den VfL-Fans feiern, 41 Niederlagen musste er verkraften und 21 ging es mit einem Remis vom Platz.

Ein fader Beigeschmack bleibt. Die letzten Wochen und Monate haben das Verhältnis zwischen Trainer und Vorstand schwer belastet. Im Sommer wollte Reis ausgerechnet zum Rivalen Schalke wechseln, doch Führungsetage verweigerte ihm die Freigabe und die Verhandlungen über die geplante Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags wurden auf die WM-Pause im November vertagt. Reis dementierte, Fans und Spieler schienen weiter hinter ihm zu stehen - am Ende vergeblich.