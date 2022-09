Schalke: „Kämpfen und Siegen“ - Voller Fan-Fokus aufs Derby!

Der FC Schalke 04 hat mit 3:1 (1:0) gegen den VfL Bochum gewonnen. Sofort danach richteten die Fans den Fokus aufs Derby gegen den BVB.

Nach dem so wichtigen 3:1 (1:0) gegen den VfL Bochum im Straßenbahn-Duell haben die S04-Fans am Samstagabend sofort den Schalter umgelegt. Schließlich steht in der kommenden Woche das Revierderby gegen Borussia Dortmund auf dem Plan.

Denn man kann es drehen und wenden, wie man will. Das Spiel gegen den VfL war zwar rein von der räumlichen Entfernung beider Vereine auch ein Derby. Allerdings ist die Rivalität zumindest von Schalker Seite her nicht annähernd vergleichbar. Die Anhänger des VfL Bochum mögen es etwas anders sehen. Für sie als traditioneller Underdog sind sowohl der FC Schalke 04 als auch Borussia Dortmund unbeliebt. Aber den Anhängern der Königsblauen ist der Verein von der Castroper Straße eigentlich ziemlich egal. Und deshalb war es eben nicht das Derby.

Fans stimmen die Mannschaft nach dem Spiel ein

Das machten sie auch der Mannschaft nach dem Abpfiff sofort unmissverständlich klar. Denn die Fans richteten den Fokus sofort auf das Spiel am kommenden Samstag beim BVB. Traditionell wurde der Gegner mit Schmähgesängen bedacht und das Team auf einen heißen Tanz eingeschworen. Zwar wurde nicht explizit der Derbysieg gefordert, auch weil der BVB trotz der 0:3-Niederlage in Leipzig als haushoher Favorit ins Rennen geht, aber ein „Auf geht`s Schalke, kämpfen und siegen“, ging als Aufforderung an die Mannschaft, auch in Dortmund wieder alles zu geben.

Zumindest hoffen die Anhänger diesmal auf eine Mannschaft, die sich nicht wie die in den letzten drei Derbys, die mit 0:4, 0:3 und 0:4 verloren gingen, kampflos ihrem Schicksal ergibt. Der letzte Sieg beim BVB gelang am 27.04.2019 mit 4:2. Damals versauten die Königsblauen dem Rivalen die Meisterschaft und sicherten sich unter Huub Stevens den Klassenerhalt.

Unterdessen teilte der FC Schalke 04 mit, dass alle 850 zur Verfügung stehenden Busplätze für den Shuttle-Service von Gelsenkirchen nach Dortmund ausgebucht sind. Eine Aufstockung wird es nicht geben. Zudem sind Sonderzüge geplant, um die circa 8.000 Schalke-Fans zum Auswärtsspiel und wieder zurück zu bringen. Die Abfahrzeiten stehen aber noch nicht fest und werden erst in den kommenden Tagen bekanntgegeben.