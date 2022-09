Schalke-Trainer nach Derbysieg: "Jetzt genießen, alles mitnehmen"

Der FC Schalke 04 hat den VfL Bochum mit 3:1 (1:0) besiegt. Während beim VfL nach der sechsten Pleite in Serie Tristesse herrschte, war auf Schalke pure Erleichterung zu spüren.

"Wir erzählen jede Woche das gleiche. Wir fahren hier nach Schalke, kämpfen und versuchen alles, haben Chancen und machen die nicht. Am Ende reicht es wieder nicht für Punkte. Das ist nach sechs Spielen schlecht. Was soll ich jede Woche erzählen?", fasste 1:1-Torschütze Simon Zoller die Lage beim VfL Bochum nach dem 1:3 auf Schalke am "Sky"-Mikrofon zusammen.

Sechs Spiele, sechs Niederlagen - Negativ-Rekord in der Fußball-Bundesliga: kein Wunder, dass die Bochumer da nahezu sprachlos sind und nicht mehr wissen, wie sie diese Pleitenserie erklären sollen. Etwas anders natürlich die Stimmung auf Schalke.

Der durchgeschwitzte Frank Kramer gab sich gegenüber "Sky" sichtlich erleichtert und sagte: "Wenn man das hier sieht, dann ist man total happy. Wenn das in diesem Kessel so brodelt, dann schwitzt der Trainer mit (lacht)."





Auf die Frage, ob er vor diesem Spiel schon den Druck vom "gewinnen müssen" verspürte, antwortete er: "Es fängt damit an, dass ich das alles nicht lese. Ich bin konzentriert und fokussiert auf die Mannschaft. Wir können alles nur mit Ergebnissen beeinflussen. Jetzt genießen wir das und nehmen alles mit. Das habe ich auch der Mannschaft nach dem Spiel gesagt."

Nach dem Derby ist schließlich vor dem Derby: Am nächsten Samstag wartet auf Schalke nach dem "kleinen Revier-Vergleich" dann das in der Fußballwelt bekannte große Revierderby: Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Mit dem Sieg über Bochum geht für S04 vielleicht auch einiges beim BVB. Schließlich muss sich dieser nach der 0:3-Klatsche bei RB Leipzig auch erst einmal wieder sammeln.