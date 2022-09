Schalke: Erst 3000 Tickets für Doku-Premiere in der Arena verkauft

An diesem Freitag steigt in der Arena die Premier der neuen Schalke-Doku. Doch der Nachfrage nach Tickets hält sich in Grenzen.

Das „einzigartige Comeback“ von Schalke 04 „in all seinen Facetten“ soll die neue Dokumentation „Schalke 04 – Zurück im Wir“ zeigen, wie es vom Fußball-Bundesligisten heißt. Während der kompletten Zweitligasaison wurden die Königsblauen von einem Kamera-Team begleitet. Entstanden ist eine sechsteilige Serie, die ab dem 15. September beim Streamingdienst RTL+ zu sehen ist. Vorab bieten die Schalker ihren Fans die Möglichkeit, die ersten zwei Folgen auf dem Videowürfel in der Arena zu schauen – an diesem Freitag, also einen Tag vor dem Derby gegen den VfL Bochum. Um 18.30 Uhr beginnt das Rahmenprogramm im Stadion. Wie nun bekanntgegeben wurde, sind allerdings erst 3000 Tickets für die Veranstaltung verkauft. Rouven Schröder verspricht den Schalke-Fans Gänsehaut Heißt: Die Arena wird nicht ansatzweise gefüllt sein. Dementsprechend wird es noch reichlich Restkarten an der Abendkasse geben. Eintrittskarten kosten zehn Euro, Kinder bis 12 Jahren zahlen 6,50 Euro. Damit alle Besucher gute Sicht auf den Videowürfel haben, wird ausschließlich der Oberrang geöffnet sein, heißt es von den Schalkern. Die Profi-Mannschaft wird an diesem Freitagabend allerdings nicht mit im Stadion sein. „Es läuft die Vorbereitung auf das Spiel gegen Bochum“, erklärte Sportdirektor Rouven Schröder. „Da sind wir geschlossen im Hotel, darauf liegt bei uns der absolute Fokus.“ Den Fans empfiehlt er dennoch einen Besuch in der Arena. „Es wird toll werden, da könnt ihr euch sicher sein. Ich kann Gänsehaut versprechen“, so Schröder.

