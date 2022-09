Bochum: Bremen-Coach Werner ist die Favoritenrolle "vollkommen egal"

Nach einem soliden Saisonstart geht der SV Werder Bremen bei Schlusslicht VfL Bochum erstmals als Favorit in die Partie. Trainer Ole Werner möchte davon allerdings nichts wissen.

Der SV Werder Bremen ist mit fünf Punkten aus vier Partien sicherlich voll im Soll. Am fünften Spieltag geht es für das Team von Ole Werner nun zum Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum (3. September, 15:30 Uhr). Gegen das punktlose Team von Thomas Reis ist der SVW erstmals in dieser Saison so etwas wie der Favorit.

Davon wollte Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz vor der Partie allerdings nichts wissen. „Wir sind ja auch in Dortmund nicht aufgetreten und haben gesagt, wir gucken uns mal das Stadion an und fahren wieder nach Hause. Du gehst in jedes Spiel, um das Spiel zu gewinnen. Ganz egal ob du jetzt die Mannschaft bist, die auf dem Papier oder bei Buchmachern vielleicht in der Außenseiter- oder in der Favoritenrolle ist. Mir ist das vollkommen egal“, stellte er klar.

Bochumer werden "natürlich alles reinhauen"

Auch Clemens Fritz, Leiter des Lizenzbereichs, mahnte das Team zur Vorsicht. „Ich glaube nicht, dass wir einen Grund haben nachzulassen oder nach Bochum zu fahren und zu denken, das wird schon irgendwie werden. Das wird es definitiv nicht“, stellte er klar. Der schwache Bochumer Saisonstart birge für den SVW auch Gefahren. „Die werden natürlich auch alles reinhauen, um den ersten Dreier einzufahren in dieser Saison“, ist sich Fritz sicher.

Trainer Werner erwartet ebenfalls einen unangenehmen Gegner. „Bochum ist sicherlich eine Mannschaft, die auch wieder versucht über Geschwindigkeit zum Erfolg zu kommen, die auch einen Torhüter hat, der viele Situationen mit einleitet, was eine Besonderheit in der Form ist“, analysierte er.

Personell muss Werder auf Leonardo Bittencourt verzichten, der sich bei der ersten Saisonniederlage gegen Eintracht Frankfurt (3:4) eine Zerrung zuzog. Auch Jean-Manuel Mbom (Achillessehenenriss), Dikeni Salifou (Adduktoren) und Eren Dinkci (muskuläre Probleme), der in dieser Woche wieder das Mannschaftstraining aufgenommen hat, sind keine Optionen für den Spieltagskader.

Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Historisch gesehen ist dieses Duell eine klare Sache. In 71 Partien war der SVW 44-mal erfolgreich. Die Bochumer konnten nur 10 Spiele für sich entscheiden. Das letzte Duell liegt allerdings bereits mehr als zwölf Jahre zurück. Im März 2010 gewann der SVW im heimischen Weserstadion mit 3:2.