BVB: OP-Schock für Morey, Terzic lobt Haller

Über ein Jahr musste Mateu Morey auf sein Comeback warten, jetzt gab es den nächsten Rückschlag für den Spanier von Borussia Dortmund.

Nach über einem Jahr Verletzungszeit sah es zuletzt wieder besser aus bei Mateu Morey bei Borussia Dortmund. Der Rechtsverteidiger durfte nach seiner schweren Knieverletzung aus dem DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel endlich wieder auf den Platz und beim 1:0 der Borussia-Reserve gegen Rot-Weiss Essen (13. August) sogar 45 Minuten Pflichtspielluft in der 3. Liga schnuppern.

Doch dieser Einsatz wird nun für längere Zeit der letzte bleiben. „Leider wird uns Mateu länger nicht zur Verfügung stehen. Er musste sich am Dienstag einer Operation am Außenmeniskus des linken Knies unterziehen“, berichtete BVB-Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Heimspiels gegen die TSG Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr). „Dementsprechend müssen wir in den nächsten Monaten auf ihn verzichten. Das tut uns natürlich sehr weh.“

Im Mai 2021 war Morey beim Stand von 5:0 im Halbfinale des DFB-Pokals im Rasen hängen geblieben und hatte sich fast alle Bänder im rechten Knie gerissen. Jetzt ist es das linke, das den Spanier zur nächsten langen Pause verdammt.

Haller "ist sehr optimistisch, sehr kämpferisch"

Morey kam im September 2019 ablösefrei vom FC Barcelona nach Dortmund. Für den BVB absolvierte der Defensivspieler insgesamt 41 Pflichtspiele in Erster Mannschaft und U23, 18 davon in der Bundesliga. Der 22-Jährige steht noch bis zum Juni 2024 unter Vertrag bei der Borussia.

Beim anderen Langzeitausfall Sebastien Haller war Terzic voll des Lobes. "Er ist sehr optimistisch, sehr kämpferisch. Er zeigt jedes Mal, wie gerne er wieder bei uns wäre", beschrieb der Trainer den Neuzugang, der nach seiner Hodenkrebs-Diagnose ebenfalls noch lange ausfallen wird, sich aber neben dem Platz gut präsentiere. "Das freut mich sehr."