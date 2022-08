Schalke: Premier-League-Klub buhlt um Amine Harit

Am Donnerstag endet das Transferfenster. Amine Harit vom FC Schalke 04 steht nun auf dem Wunschzettel von Premier-League-Klub Leicester City.

Kurz vor Ende der Transferperiode am Donnerstag nimmt die Personalie Amine Harit beim FC Schalke 04 endlich neuen Schwung auf. Bereits am Sonntag teilten die Königsblauen mit, dass der 25-Jährige nicht beim Training weilt, weil er für Transfergespräche freigestellt ist. Womöglich führen den Marokkaner diese nach England, denn auch nach Informationen dieser Redaktion ist Premier-League-Klub Leicester City an Harit interessiert. Zunächst hatte Sky berichtet.

Problem: Leicester schwebt vordergründig ein Leihgeschäft mit Harit, der auf Schalke noch einen Vertrag bis 2024 hat, vor. Schalke will den Spielmacher aber eigentlich verkaufen, um im nächsten Jahr nicht wieder vor dem gleichen Thema zu stehen. Harit ist der Top-Verdiener bei der Königsblauen, kassiert rund fünf Millionen Euro im Jahr. 2017 war er vom FC Nantes nach Gelsenkirchen gewechselt. In der Vorsaison war Harit an Olympique Marseille ausgeliehen.

Leicester City kriegt wohl 88 Millionen Euro für Fofana

Die finanziellen Kapazitäten für einen Kauf Harits hätte Leicester sicherlich. In diesen Tagen wird beim englischen Meister von 2016 der Verkauf von Wesley Fofana (21) zum FC Chelsea erwartet, der Innenverteidiger soll eine Ablösesumme von rund 88 Millionen Euro einbringen - Fofana wäre dann der teuerste Abwehrspieler aller Zeiten. Den Saisonstart hat Leicester derweil vollkommen in den Sand gesetzt. Mit nur einem Punkt aus vier Spielen sind die "Foxes" gegenwärtig Tabellenletzter in Englands Eliteliga.

Thiaw auf dem Sprung zum AC Mailand

Einen anderen Spieler werden die Schalker definitiv los. Abwehr-Talent Malick Thiaw (21) war am Sonntag auf dem Weg nach Italien, um beim AC Mailand den Medizincheck zu absolvieren. Der Transfer bringt den Schalkern rund zehn Millionen Euro. Teile des Geldes darf Sportdirektor Rouven Schröder in einen neuen Innenverteidiger reinvestieren.