Schalke: S04 bietet NFT an - von den Fans gibt es Kritik

Bundesligist Schalke 04 bietet in Zukunft exklusive NFT an. Die digitalen Sammelkarten kommen bei der eigenen Anhängerschaft aber nicht gut an.

"Einzigartiger, digitaler Merch": So kündigte der FC Schalke 04 am Mittwochvormittag an, dass Fans des Vereins ab dem 8. September exklusive NFT erwerben können. Diese so genannten "Non-Fungible-Tokens" sind digitale Sammelkarten, die allerdings jeweils einzigartig sind. Die erste Auflage beläuft sich auf 1904 Exemplare, der Verein betont, dass die Fans ähnlich wie in einem Stickeralbum ihre Vorbilder sammeln können. In der Kollektion werden alle Spieler des Kaders in verschiedenen Seltenheitsstufen als digitale Sammelkarten erhältlich sein.

Allerdings: NFT sind reichlich umstritten, immer wieder ist von Betrugsmaschen die Rede, zudem ist die Krypto-Kunst ziemlich umweltschädlich. Dementsprechend negativ fiel auch die Resonanz in den Sozialen Medien auf die Schalker Nachricht aus. "NFTs sind erwiesenermaßen Scam. Ein Schneeballsystem, das auch zur Geldwäsche genutzt wird. Wo bleibt das Verantwortungsbewusstsein des 'zweitgrößten Vereins Deutschlands'?", hieß es beispielsweise. Auch viele weitere Nachrichten gingen in eine ähnliche Richtung.

Schalke-Vorstand Bernd Schröder erklärt die Zusammenarbeit mit dem NFT-Portal Fanzone folgendermaßen: "Gemeinsam mit Fanzone bieten wir all jenen Schalkern, die sich für digitales Merchandise und hier insbesondere NFT begeistern, etwas ganz Neues aus dem königsblauen Kosmos an. Die digitalen Sammelkarten sind eine tolle Ergänzung zu unserem Angebot, denn sie sind innovativ, hochexklusiv und mit Seltenheitswert. Die ganze Welt spricht aktuell über das Thema NFT und Trading Cards – wir freuen uns, hier unseren digitalen Fußabdruck zu hinterlassen.“ Abzuwarten bleibt, ob Schalke auf die Kritik der eigenen Anhänger noch reagieren wird.