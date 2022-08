VfL Bochum: So ist der Personal-Stand, Goralski und Mousset noch kein Thema

Der VfL Bochum bereitet sich auf das Spiel gegen den FC Bayern München vor. Die Personallage bleibt angespannt.

Thomas Reis zählte noch einmal auf, wen sein Gegenüber Andre Breitenreiter am vergangenen Samstag bei der TSG Hoffenheim (2:3) von der Bank einwechseln konnte. Den früheren Nationalspieler Sebastian Rudy zum Beispiel. Angreifer Munas Dabbur. Oder Abwehrspieler Kevin Akpoguma - alle Profis mit reichlich internationaler Erfahrung. "Und bei mir saßen zwei Jugendspieler auf der Bank", stellte der Trainer des VfL Bochum klar.

Die Personalsituation bleibt auch in dieser Woche angespannt. 18 Spieler probten am Mittwochvormittag auf dem Trainingsplatz am Ruhrstadion - ausgerechnet am Sonntag kommt Rekordmeister Bayern München ins Ruhrstadion (17.30 Uhr/DAZN).Trainer Reis stellt trotz der verzwickten Lage klar: "Ich freue mich auf das Spiel. Im Gegensatz zu den Spielen gegen Mainz und Hoffenheim rechnet diesmal niemand mit uns. Das kann auch ein Vorteil sein."

VfL Bochum: Lys Mousset ist noch kein Thema für das Bayern-Spiel

Beim Versuch, gegen das Münchener Star-Ensemble zu bestehen, muss Reis aber auf eine ganze Reihe wichtiger Spieler verzichten. Auf der Linksverteidiger-Position wird der VfL-Coach wie schon in Sinsheim auf Saidy Janko zählen, weil die etatmäßige Besetzung aus Danilo Soares, Konstantinos Stafylidis und Jannes Horn verletzt fehlt. Mittelfeldspieler Patrick Osterhage hat zudem Knieprobleme.

Flügelspieler Christopher Antwi-Adjei hat Muskelprobleme. Für Mittelfeldspieler Jacek Goralski, dessen Zweikampfstärke der VfL Bochum gerade gut gebrauchen könnte, kommt nach seiner Augen-OP das Bayern-Match noch zu früh - genauso wie für den neuen Stürmer Lys Mousset, der am Mittwoch zum zweiten Mal mit dem Team trainierte.

Einzig bei Gerrit Holtmann, überragender Mann beim 4:2-Sieg gegen München im Februar, besteht noch Hoffnung auf einen Einsatz. Er soll am Donnerstag ins Training einsteigen.