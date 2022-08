Ex-Dortmunder wechselt zu Man City - BVB profitiert wohl auch

Manchester City hat am Dienstag einen Neuzugang präsentiert. Es handelt sich um einen Linksverteidiger, der in seiner Zeit bei Borussia Dortmund keine Rolle spielte.

Zwischen Anfang 2018 und Sommer 2021 stand Sergio Gomez bei Borussia Dortmund unter Vertrag, spielte sportlich aber überhaupt keine Rolle. Jetzt geht der Linksverteidiger aus Spanien einen Schritt, von dem viele Profifußballer träumen: Er wechselt zum englischen Meister Manchester City. Das vermeldete der Klub am Dienstagmittag.

Der 21-Jährige hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Ausländischen Medienberichten zufolge kostet er die Citizens zwischen 13 und 15 Millionen Euro Ablöse, die mit Bonuszahlungen auf 20 Millionen Euro ansteigen kann. Demzufolge soll auch der BVB profitieren und mit 15 Prozent an der Summe beteiligt werden. Gomez wechselt vom RSC Anderlecht auf die Insel. Beim belgischen Topklub spielte Gomez eine starke Saison. Er kam auf insgesamt 50 Pflichtspieleinsätze, fehlte nur ein einziges Mal im Kader. Sieben Tore und 15 Vorlagen steuerte der U21-Nationalspieler bei.





Seine steile Entwicklung war in seiner Dortmunder Zeit nicht unbedingt abzusehen. Im Profiteam kam Gomez nur auf drei Kurzeinsätze. Häufiger spielte er in der U19 (neun Einsätze) und in der U23 (14). Nach eineinhalb Jahren im Ruhrgebiet wechselte Gomez im Sommer 2019 leihweise zu SD Huesca in seine Heimat. Dort verbrachte er zwei Jahre, ehe der BVB ihn für angebliche 1,5 Millionen Euro nach Anderlecht verkaufte.

Demnach ist Manchester schon die vierte Profistation für den Außenspieler. "Ich bin unglaublich stolz und glücklich, zu Manchester City gewechselt zu sein", sagte Gomez laut einer Klubmitteilung zu seinem Wechsel. "City ist die beste Mannschaft in England und in Pep Guardiola habe ich die Chance, mich unter dem herausragendsten Trainer des Weltfußballs weiterzuentwickeln. Teil dieses Vereins zu sein, ist für mich ein Traum, den jeder junge Spieler anstreben würde."