BVB bindet Juwel Bynoe-Gittens langfristig

Borussia Dortmund hat Talent Jamie Bynoe-Gittens langfristig gebunden. Der Torschütze vom Wochenende unterzeichnete einen neuen Vertrag beim BVB.

Beim 3:1 gegen den SC Freiburg hatte Jamie Bynoe-Gittens seinen ersten großen Auftritt im Profiteam von Borussia Dortmund, nun hat der BVB den 18 Jahre alten Offensivspieler langfristig an den Verein gebunden.

Wie der Revierklub mitteilte, unterzeichnete Bynoe-Gittens einen neuen Vertrag bis 2025. Das sei aber bereits in der vergangenen Woche und damit vor dem Freiburg-Spiel, in dem der Engländer zunächst mit seinem ersten Bundesliga-Tor den Ausgleich erzielte und dann das Führungstor mit einem starken Solo einleitete, passiert.

"Schnelligkeit und Kreativität haben Jamie schon immer ausgezeichnet, mit seiner Unberechenbarkeit im Eins-gegen-eins verleiht er unserem Kader bereits in seinem jungen Alter ein ganz besonderes Element", wird Sportdirektor Sebastian Kehl zur Vertragsverlängerung zitiert. "Es macht Spaß zu beobachten, wie er an sich und seinem Spiel arbeitet. Diese Entwicklung sehen wir noch längst nicht am Ende, die nötige Zeit dafür werden wir ihm geben."

BVB: Bynoe-Gittens seit dieser Saison fest im Bundesliga-Kader

Der Offensivspieler feierte in der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt. Mit starken Leistungen in der U19, insbesondere in der Youth League, hatte er auf sich aufmerksam gemacht. Seit der laufenden Spielzeit gehört Bynoe-Gittens fest zum Profikader.

"Es war immer mein Ziel, meinen beim BVB nach Corona und einigen Verletzungen zu Beginn gefühlt gerade erst begonnenen Weg fortzusetzen", sagt der Youngster, der vor zwei Jahren von Manchester City verpflichtet wurde und im Sommer die U19-Europameisterschaft mit England gewann. "Nun kann ich es kaum erwarten, weiter hart an mir und meinem Spiel zu arbeiten, um dem Team hoffentlich auch in den kommenden Monaten und Jahren helfen zu können."