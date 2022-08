VfL Bochum: Großer Wunsch der Spieler - wieder so eine Fan-Stimmung wie im letzten Jahr

Es war in der letzten Spielzeit eine perfekte Symbiose zwischen dem VfL Bochum und seinen Fans. Das soll sich wiederholen.

Nach dem Aufstieg wurde der VfL Bochum in der letzten Spielzeit auch von seinen Fans zum Klassenerhalt getragen. Die Spieler und Verantwortliche wurden nicht müde zu betonen, wie sensationell die Unterstützung war. Und welch großen Anteil sie hatte, dass der VfL als Underdog die Klasse halten konnte.

Vor dem Auftakt am Samstag gegen den FSV Mainz (15:30 Uhr) hoffen die Akteure, dass sich diese Geschichte wiederholt. Kapitän Anthony Losilla betont: "Die Fans werden ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben gesehen, was los ist, wenn sie hinter uns stehen, dann sind wir schwer zu schlagen. Viele Gegner hatten hier Probleme, auch weil die Atmosphäre überragend war. Es war nicht nur unangenehm hier zu spielen, weil wir eine gute Mannschaft haben, sondern auch aufgrund der fantastischen Anhänger."

An der Castroper Straße gab es nicht so viel zu holen für die Gästeteams, auch der kommende Gegner aus Mainz ging beim 0:2 leer aus. Mit Blick auf die eigene Anhängerschaft erklärt der ehemalige Mainzer Kevin Stöger: "Man hat es auch im Trainingslager gesehen, das passt einfach. Wir sind auf sie angewiesen, wir benötigen jeden einzelnen Anhänger. Wir wollen die Fans mit unseren Aktionen mitnehmen. Wenn es mal nicht so läuft, ist es genau so wichtig, dass sie uns wieder pushen. Wir hoffen, wir können nach der Partie wieder gemeinsam feiern."

Es ist eklig hier zu spielen, das kenn ich selber Philipp Hofmann

Zwei, die in den letzten Jahren nur als Gegner im Ruhrstadion waren, sind Philipp Hofmann (mit dem Karlsruher SC) und Philipp Förster mit dem VfB Stuttgart. Hofmann weiß zu berichten: "Bochum haben die Heimspiele im letzten Jahr ausgezeichnet, das muss auch diesmal eine Waffe von uns sein. Es ist eklig hier zu spielen, das kenne ich selber. Wir hoffen auf die Unterstützung, egal wie es läuft. Dann können wir auch in dieser Spielzeit wieder für eine Überraschung sorgen."

Und Förster ergänzt: "Die Zuschauer werden ein wichtiger Baustein sein. Es ist wichtig, wenn wir nach vorne gepeitscht werden. Es war immer schön hier in Bochum zu spielen. Ich hoffe, wir können die Anhänger mit drei Punkten belohnen." gp / cb