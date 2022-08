Schalke: Sohn von Schwedens Stürmer-Legende Henrik Larsson soll kommen

Der FC Schalke 04 arbeitet weiter am Kader. Nun soll noch ein Stürmer vor der Unterschrift stehen.

Am Sonntag startet der FC Schalke in die neue Bundesliga-Saison. Nach dem Erstrunden-Erfolg im DFB-Pokal beim Bremer SV geht es nun zum Auftakt der Bundesliga zum 1. FC Köln (Sonntag, 17:30 Uhr).

Mit Blick auf den Kader ist aber das Personal noch nicht komplett zusammen. 18 Abgänge hat S04-Sportdirektor Rouven Schröder schon unter Dach und Fach gebracht. Zwölf externe Spieler kamen, dazu wurden zwei Akteure nach Leihen fest verpflichtet und eine Leihe (Dong-gyeong Lee) verlängert. Aber noch immer ist Schröder auf der Suche nach Verstärkungen.

Schalke Zugänge: [/b]Leo Greiml (Rapid Wien), Ibrahima Cissé (KAA Gent U21), Amine Harit (nach Leihe zu Olympique Marseille), Thomas Ouwejan (fest verpflichtet nach Leihe vom AZ Alkmaar), Rodrigo Zalazar (fest verpflichtet nach Leihe von Eintracht Frankfurt), Tobias Mohr (1. FC Heidenheim), Florent Mollet (Montpellier HSC), Tom Krauß (RB Leipzig / Leihe), Alexander Schwolow (Hertha BSC / Leihe), Justin Heekeren (RW Oberhausen), Dong-gyeong Lee (Leihe mit Ulsan Hyundai verlängert), Sebastian Polter (VfL Bochum), Maya Yoshida (Sampdoria Genua), Cedric Brunner (Arminia Bielefeld), Alex Kral (Spartak Moskau / Leihe) Abgänge: Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum VfB Stuttgart), Yaroslav Mikhailov (nach Leihe zurück zu Zenit St. Petersburg), Andreas Vindheim (nach Leihe zurück zu Sparta Prag), Martin Fraisl, Salif Sané (Ziel unbekannt), Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld), Ko Itakura (nach Leihe von Manchester City), Timo Becker (Holstein Kiel), Dries Wouters (KV Mechelen / Leihe), Levent Mercan (Karagümrük), Nassim Boujellab (Leihe zu HJK Helsinki endet Ende 2022), Reinhold Ranftl (Austria Wien / Leihe), Rabbi Matondo (Glasgow Rangers), Hamza Mendyl (OH Leuven), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Marvin Pieringer (SV Paderborn / Leihe), Can Bozdogan (FC Utrecht / Leihe), Victor Palsson (DC United)

In erster Linie soll ein weiterer Stürmer kommen, nachdem Marvin Pieringer an den SC Paderborn verliehen wurde. Und nach Infos von Reporter Fabrizio Romano wurde Schröder fündig. Demnach soll Schalke kurz vor der Verpflichtung von Angreifer Jordan Larsson stehen, der Spieler schon auf dem Weg nach Gelsenkirchen sein. Jordan Larsson hat mit Henrik Larsson einen berühmten Vater, der in seiner Karriere unter anderem für Manchester United oder den FC Barcelona auflief.

Der Sohn stand zuletzt bei Spartak Moskau unter Vertrag, dieser wurde allerdings aufgelöst, daher ist der 25-Jährige ablösefrei zu haben. In der letzten Spielzeit war er an den schwedischen Erstligisten AIK Solna ausgeliehen. Für Moskau hatte er 2020/21 auch seine beste Saison. In 29 Ligapartien gelangen ihm 20 Scorerpunkte (15 Tore, fünf Assists).