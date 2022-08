BVB gegen Bayer: Bundesliga-Top-Duell mit Torgarantie

Das erste Topspiel der neuen Bundesliga-Saison lautet Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. In der Vergangenheit gab es vor allem eins: Jede Menge Tore.

Mit dem Topspiel des ersten Spieltags startet Borussia Dortmund in die neue Bundesliga-Spielzeit. Am Samstag (6. August, 18.30 Uhr) empfängt der BVB Bayer Leverkusen im Signal-Iduna-Park. Im letzten Jahr trennten Vizemeister Dortmund und Verfolger Bayer am Saisonende fünf Punkte, beide werden in der Champions-League an den Start gehen.

Bei den Leverkusenern lastet in den Tagen vor dem Spiel gegen den BVB bereits Druck auf der Mannschaft. Denn den Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal verpatzte Bayer, der Champions-League-Teilnehmer kassierte vier Treffer von Drittligist SV Elversberg und verabschiedete sich mit 3:4 aus dem Wettbewerb. Vor allem defensiv warf der Auftritt einige Fragen auf.

In den bislang 92 absolvierten Pflichtspiel-Duellen haben die Dortmunder mit 39 zu 31 Siegen die Oberhand. Alle Spiele fanden bisher im Ligabetrieb statt, in Pokalwettbewerben traf der BVB nie auf die Werkself. Auch in Dortmund sieht die Bilanz die Leverkusener im Nachteil, 26 Siegen für die Hausherren stehen jeweils zehn Remis und Leverkusener Erfolge gegenüber.

In jüngerer Vergangenheit stand das Spiel zwischen Dortmund und Leverkusen vor allem für Offensivspektakel. Allein in der Vorsaison fielen in den beiden Partien 14 Treffer, 57 Tore waren es in den letzten elf Duellen. Das entspricht einem spektakulären Schnitt von über fünf Toren pro Spiel in dieser Zeit.

Das Hinspiel in Leverkusen entschied der BVB für sich, die Torschützen beim wilden 4:3 aus Dortmunder Sicht waren Erling Haaland (2), Raphael Guerreiro und Ex-Leverkusener Julian Brandt, Bayer konnte drei Führungen durch Florian Wirtz, Patrick Schick und Moussa Diaby nicht nutzen.

Im Rückspiel gelang der Werkself dann aber die Revanche: Nachdem Manuel Akanji und Jeremie Frimpong jeweils per Eigentor auf 1:1 gestellt hatten, drehte Bayer auf. Florian Wirtz, Robert Andrich, Jonathan Tah und Moussa Diaby schraubten das Ergebnis in die Höhe, Neu-Kölner Steffen Tigges sorgte mit seinem Treffer zum 2:5-Endstand nur noch für Ergebniskosmetik bei der Borussia.