Fußball im TV: So sehen sie BVB, Schalke, VfL Bochum, MSV und RWE

Der TV-Dschungel bei der Fußball-Übertragung wird immer dichter. Wer Schalke, den BVB oder Bochum sehen will, braucht mehrere Abos.

Die neue Fußball-Saison steht an - und für Fans wird es immer unübersichtlicher, den Überblick zu behalten, wo sie ihren Lieblingsverein in welchem Wettbewerb noch im TV verfolgen können. Die Zahl der Anbieter in den vergangenen Jahren ist immer größer geworden. Auch für die Anhänger der Reviervereine stellt dies eine besondere Herausforderung dar.

Wer Borussia Dortmund, Schalke 04 und den VfL Bochum sehen möchte, benötigt mindestens zwei Abos. Gleiches gilt für Borussia Mönchengladbach.

Sky und DAZN dominieren die Bundesliga-Berichterstattung

Nach dem Aufstieg von Schalke 04 und dem Klassenerhalt des VfL Bochum befinden sich neben Borussia Dortmund in diesem Jahr erstmals seit vielen Jahren wieder zwei weitere Traditionsklubs aus dem Ruhrgebiet in der Bundesliga. Diese wird am Samstag in gewohnter Manier komplett beim Pay-TV-Sender Sky übertragen - sowohl die 15.30-Uhr- als auch die 18.30-Uhr-Spiele.

Der Streaming-Dienst DAZN überträgt hingegen die Freitagabendpartie um 20.30 Uhr sowie alle Sonntagsspiele (15.30, 17.30 und gelegentlich 19.30 Uhr).

Eine Ausnahme gibt es jedoch jedoch: Sat.1 zeigt das Eröffnungsspiel der Saison (Eintracht Frankfurt gegen Bayern München am Freitag, 5. August, 20.30 Uhr) sowie den Rückrundenauftakt. Außerdem überträgt der private Sender auch ein Match des 17. Spieltags, die Relegation und den Supercup.

BVB-Fans brauchen noch zusätzliche Abos

Fans, die keine Lust haben, Geld für Fußballspiele im Fernsehen auszugeben, bietet der DFB-Pokal noch eine Chance. Die ARD und das ZDF übertragen insgesamt 15 Partien inklusive Halbfinals und Endspiel - so wird auch das Spiel des BVB an diesem Freitag bei 1860 München im ZDF (20.45 Uhr) übertragen. Alle Spiele gibt es gegen Bezahlung bei Sky.

Für die Fans des BVB bleibt es allerdings nicht dabei. In der Champions League läuft jeweils an den Dienstagen ein ausgewähltes Topspiel bei Amazon Prime, den Rest sowie alle Begegnungen am Mittwoch überträgt DAZN. Das Finale zeigt unabhängig nach Paarung auch das ZDF im Free-TV.

Neuland für Rot-Weiss Essen, altbewährtes beim MSV Duisburg

Mit dem Aufstieg in die 3. Liga ändert sich beim Rot-Weiss Essen auch die Übertragungssituation. Alle Spiele – wie auch die des MSV Duisburg – laufen beim Streaming-Dienst Magenta Sport. Von den insgesamten 380 Spielen werden wiederum 86 Partien bei den Dritten Programmen der ARD ausgestrahlt.

Wer auf Pay-TV und Streaming-Dienste komplett verzichten möchte, dem bleibt nur die Nachberichterstattung der ARD-Sportschau und dem Aktuellen Sportstudio im ZDF. Zusätzlich sind ab Montag die Zusammenfassungen aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga auf YouTube abrufbar. Zudem bietet die ARD alle Spiele der 1. und 2. Bundesliga sowie der Champions League in voller Länge in der Audiothek an.