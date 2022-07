VfL Bochum - Schindzielorz: "Kaufen nicht nach Namen ein"

In seinem letzten Sommer als Geschäftsführer Sport des VfL Bochum hat Sebastian Schindzielorz alle Hände voll zutun, wie er vor dem Saisonstart durchklingen lässt.

Vor dem Saisonauftakt des VfL Bochum im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin (Samstag, 13 Uhr) hat sich der Geschäftsführer Sport, Sebastian Schindzielorz, zu bereits getätigten und womöglich noch kommenden Transfers geäußert. Von Experten-Meinungen lasse er sich dabei nicht beirren.

So hatte unter anderem der frühere Nationalspieler Didi Hamann die Bochumer als Abstiegskandidat Nummer Eins gehandelt. "Das lässt mich kalt, überrascht mich nicht und spielt für mich auch keine Rolle", zeigt sich Schindzielorz davon unbeeindruckt. Der Klassenerhalt sei als Ziel klar kommuniziert worden und habe oberste Priorität.

Wir wollen wieder positiv überraschen, wie in der letzten Saison auch. Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport

Außerdem seien sich auch in der vergangenen Spielzeit die Experten einig gewesen, dass der damalige Aufsteiger höchstwahrscheinlich den Gang in Liga zwei werde antreten müssen. "Wir wollen wieder positiv überraschen, wie in der letzten Saison auch", ist der Geschäftsführer Sport entschlossen, der vermeintlichen Fußball-Fachwelt das Gegenteil zu beweisen.

"Kaufen nicht nach Namen ein"

Dazu passen auch die zuletzt getätigten Transfers, die reichlich Bundesliga-Erfahrung mitbringen. Trotzdem ist es Schindzielorz ein Bedürfnis, klarzustellen: „Wir kaufen nicht nach Namen ein, sondern holen Spieler, die zu unserer Spielidee, aber auch zur Identität der Stadt passen.“ Ob der derzeitig gehandelte Lys Mousset einer davon sein wird, ließ Schindzielorz auf Nachfrage unkommentiert.

Dennoch ist es ein offenes Geheimnis, dass der VfL bis zum Ende der Transferperiode am besten noch zwei Positionen verstärken möchte: Den Sturm und die Innenverteidigung. Jannes Horn dürfte von daher nicht die letzte Bochum-Verpflichtung des Sommers gewesen sein. „Wir sind fünf Wochen lang noch alle umtriebig und da kann es sicherlich noch zu der einen oder anderen Veränderung kommen“, meinte Schindzielorz vielsagend.