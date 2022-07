Bundesliga: Didi Hamann tippt auf VfL Bochum als Absteiger

Der frühere Nationalspieler analysiert in einem Pressegespräch die anstehende Bundesliga-Saison. Schalke hingegen habe einen großen Vorteil.

Die Vorfreude auf die neue Saison war Didi Hamann anzumerken, als er nach einigen Wochen Sommerpause am Dienstagvormittag wieder auf seinem Experten-Sofa beim Pay-TV-Sender Sky saß. Der frühere Nationalspieler nahm in einem Pressegespräch zu vielen aktuellen Fragen im Fußball Stellung.

Ganz aktuell: die Europameisterschaft der Frauen, wo die deutsche Mannschaft am Mittwoch im Halbfinale auf den Favoriten Frankreich trifft (21 Uhr/ZDF und DAZN). „Wenn wir gegen Frankreich gewinnen, werden wir Europameister“, sagte Hamann. Aber man dürfe die Französinnen nicht unterschätzen, sie seien eine „harte Nuss“. Hamann zeigte sich bereits vom ganzen Turnier begeistert. „Die Einschaltquoten sind fantastisch“, sagte Hamann: „Das Turnier hat uns in einen Bann gezogen.“ Die ganze Nation fiebere mit.

Hamann: Schalke kann eine Wucht erzeugen

Anschließend ging es in der Presserunde auch um die Wettbewerbe der Männer: die Bundesliga und den DFB-Pokal. Der frühere Profi von Bayern München, dem FC Liverpool und Manchester City freut sich über die Rückkehr von Schalke 04 und Werder Bremen ins Oberhaus. "Für mich waren diese Vereine immer Bundesligisten - auch wenn sie mal ein Jahr in der Zweiten Liga gespielt haben", so Hamann. Beide Klubs könnten nun eine "Wucht" im Zusammenspiel mit den Fans entfalten, sodass sie gute Chancen auf den Klassenerhalt hätten.

Zwei andere Vereine hingegen tippt Hamann als Absteiger. "Den FC Augsburg und den VfL Bochum könnte es erwischen. Vielleicht sogar beide." Im Meisterkampf hofft der 48-Jährige darauf, dass Borussia Dortmund den Bayern gefährlich werden könnte. "Eine Chance bekommen sie von mir noch", sagte Hamann. "In Edin Terzic hat man jetzt wieder den Trainer, den man vielleicht schon zu Beginn der vergangenen Saison gerne gehabt hätte."

Hamann traut RB Leipzig die Titelverteidigung zu

Terzic hatte im Dezember 2020 Lucien Favre als Interimstrainer in Dortmund abgelöst und in der Rückrunde eine Erfolgsserie hingelegt, die mit dem Sieg im DFB-Pokal endete. Die Verhandlungen mit Marco Rose waren zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. Vor einigen Wochen beendete Dortmund die Zusammenarbeit mit Rose - und Terzic übernahm.

Auch im Pokal könnte der BVB erfolgreich sein. „Mich würde es nicht wundern, wenn wir wieder einen anderen Sieger als Bayern sehen“, sagte Hamann. Zu den Favoriten gehört für ihn auch Titelverteidiger RB Leipzig. „Klar traue ich ihnen zu, den Titel zu verteidigen“, sagte Hamann. Der Pokal sei der „einfachste Cup“, man habe nur wenige Spiele. (mit sid)