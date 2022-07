SV Straelen: Wolze hofft auf über 10.000 Zuschauer im Pokal-Hit gegen St. Pauli

Nach dem missglückten Saisonauftakt gegen die U23 des FC Schalke 04 steht für den SV Straelen das Saison-Highlight an. In der ersten Runde des DFB-Pokals wartet der FC St. Pauli.

Zum Auftakt in die neue Spielzeit musste Regionalligist SV Straelen eine Niederlage hinnehmen. Beim Debüt von Neu-Trainer Sunday Oliseh verlor der SVS mit 0:1 gegen die U23 des FC Schalke 04. „Es war mehr drin. Schon vor der Roten Karte in der ersten Halbzeit hatten wir ein, zwei Riesenchancen. Da müssen wir einfach in Führung gehen. Dann glaube ich, dass wir das Spiel auch gewinnen. Denn Schalke hatte nicht viel aus dem Spiel heraus“, resümierte der Sportliche Leiter Kevin Wolze die Partie.

Nun gilt es die Niederlage schnell aus den Köpfen zu bekommen, was beim demnächst anstehenden Spiel für die Mannschaft von der niederländischen Grenze wohl keine Schwierigkeit darstellen dürfte. Immerhin steht mit dem Duell gegen Zweitligist FC St. Pauli in der ersten Runde des DFB-Pokals ein echtes Highlight auf dem Programm. Für viele dürfte es wohl das Spiel ihres Lebens werden. „Das ist für die Jungs natürlich ein Riesenspiel. Ich glaube, viele haben noch nie vor so einer Kulisse gespielt. Ich hoffe, dass wir die 10.000-Zuschauer-Marke knacken“, blickt Wolze voraus.

Schon einmal hat es der SVS in die erste Runde des DFB-Pokals geschafft. In der Saison 98/99 verloren die Straelener unter Trainer Jos Luhukay mit 4:7 gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Gegen St. Pauli sieht Wolze die Kräfteverhältnisse klar in Richtung der Hamburger verteilt: „Jedem ist bewusst, dass wir der klare Außenseiter sind. Aber wenn wir so kompakt wie in der ersten Halbzeit gegen Straelen stehen und noch ein, zwei bessere Entscheidungen treffen, dann könnten wir durchaus für eine Überraschung sorgen. Aber dafür muss die Mannschaft schon komplett an die 100 Prozent rankommen und ein bisschen Glück muss natürlich auch dazu gehören.“

Ungeachtet dessen steht für Wolze die Vorfreude auf dieses große Spiel derzeit an erster Stelle: „Wir verspüren schon eine Euphorie. Straelen ist natürlich eher ein kleinerer Verein. Aber wenn ich höre, dass nach fünf, sechs Tagen in Straelen und Umgebung schon rund 2500 Tickets weg gegangen sind, dann sagt das schon viel aus über die bevorstehende Partie und die Begeisterung. Wir können uns alle drauf freuen und ich hoffe, es wir ein schönes Spiel.“