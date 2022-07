VfL Bochum: Zwei Testspiele in drei Tagen, aber keine zwei Mannschaften mehr

Für den VfL Bochum stehen in dieser Woche noch zwei Testspiele an. So sieht es vorher aus bei der Mannschaft von Trainer Thomas Reis.

Am Donnerstag spielt der VfL Bochum in Gütersloh (18 Uhr) gegen Athletic Bilbao und am Samstag gegen Antalyaspor (15.30 Uhr/Ruhrstadion). Wir sprachen im Vorfeld mit VfL-Trainer Thomas Reis.

Thomas Reis, wie sieht es personell bei Ihrer Truppe aus?

Das sind zwei Generalproben, leider ist es personell nicht ganz einfach. Wir werden wohl keine zwei Mannschaften stellen können. Aber auch das haben wir die ganze Vorbereitungszeit über gehabt. Wichtig wird sein, dass jeder seine Einsatzzeit bekommt. Auch die, die während der Saison eventuell weniger eingesetzt werden.

Was ist mit Danilo Soares und Jacek Goralski?

Sie werden beide Partien verpassen. Bei Danilo hoffe ich, dass es langsam bergauf geht. Bei Goralski wird es noch etwas dauern, aber er macht soweit gute Fortschritte. Wann genau die Rückkehr ansteht, steht noch nicht fest. Aber der Heilungsverlauf ist gut.

Im Training gab es einige Szenen, wo man den Atem anhalten musste. Gibt es noch mehr Ausfälle?

Schwer zu sagen. Wir haben in zwei Gruppen trainiert, das ist auf dem unteren Platz passiert. Ich habe das nur vernommen, weil ich auf dem oberen Platz war. Bei Tim Oermann sieht es nicht ganz so gut aus, ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Dann hat Jordi Osei-Tutu etwas abbekommen. Da sieht es nicht so schlimm aus, er konnte nachher auch weitertrainieren.

Nach der Defensive steht nun die Offensive im Fokus...

Da fehlte zuletzt etwas die Gefährlichkeit. Es liegt nicht immer an dem Stürmertyp, es liegt an mehreren Dingen. Wenn der letzte Pass nicht ankommt oder wenn die Flanke auf Kniehöhe kommt, dann kann sich die Offensive auch nicht gut in Szene setzen. Das muss der nächste Schritt sein Wir haben viele Abschlüsse trainiert. Noch haben wir anderthalb Wochen Zeit. gp / cb