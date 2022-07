VfL Bochum: So ist der Personalstand vor dem Test gegen Spezia Calcio

Der VfL Bochum tritt am Samstagnachmittag gegen den Serie-A-Klub Spezia Calcio an. Vier Spieler werden dabei voraussichtlich nicht mitwirken.

Tag sieben im Trainingslager in Südtirol. Der VfL Bochum trifft am späten Samstagnachmittag auf Spezia Calcio. Der Verein aus der Region Ligurien in Norditalien spielt in der Serie A und hat dort in der vergangenen Saison den 16. Platz belegt. Der Gegner ist also noch einmal etwas stärker, als es der US Lecce am vergangenen Mittwoch der Fall war.

Danilo Soares und Christopher Antwi-Adjei werden dabei erneut nicht mitwirken können. Vasilios Lampropoulos ist noch angeschlagen. „Ich denke, dass wir eine Vorsichtsmaßnahme ergreifen werden. Es könnte funktionieren. Aber wenn es noch einmal einen Schlag auf die selbe Stelle gibt, könnte das einen längerfristigen Ausfall bedeuten“, erklärt Bochums Trainer Thomas Reis. Auch bei Neuzugang Ivan Ordets, der gegen Lecce frühzeitig vom Feld musste, bleibt der Fußballlehrer vorsichtig: „Er wird definitiv auch nicht spielen. Man sieht, dass bei ihm immer noch muskulär etwas kommt. Ich habe gesagt, dass wir ihn behutsam aufbauen und das Trainingspensum war enorm bisher.

Aus diesem Grund wird auch Kevin Stöger nicht wieder durchspielen. Da will Reis etwas vorsichtiger sein. Schlussmann Manuel Riemann wird allerdings durchspielen. Saidy Janko wird gegen Spezia Calcio eine Halbzeit auf jeden Fall auflaufen.

Dort will Reis mit seiner Elf dann auch wacher sein. Bisher sind die Bochumer in jedem Vorbereitungsspiel in Rückstand geraten. „Die Positionierung gegen den Ball war nicht so gut. Der Gegner hat das bisher sehr gut ausgenutzt. Außerdem müssen wir das Pressing besser einleiten. Das war bisher nicht so, wie man sich das vorstellt. Mit dem Ball müssen wir auch noch agiler sein.“