VfL Bochum: Comeback-Sieg ohne vier Mann - Ordets schon nach 20 Minuten raus

Der VfL Bochum hat sein erstes Testspiel im Trainingslager bestritten. Beim Debüt von Ivan Ordets gab es gegen US Lecce nach einem 0:2 einen 3:2-Erfolg.

Erster Test im Trainingslager in Südtirol. Der VfL Bochum traf am Mittwoch auf US Lecce - und siegte trotz eines frühen 0:2-Rückstandes. Beim Debüt von Innenverteidiger Ivan Ordets, der vor wenigen Tagen von Dinamo Moskau ausgeliehen wurde, musste VfL-Trainer Thomas Reis auf vier Spieler verzichten.

Angeschlagen fehlten Danilo Soares, Saidy Janko, Christopher Antwi-Adjei und Jacek Goralski. Der Rest konnte gegen die Italiener in den ersten 30 Minuten nicht überzeugen. Bereits nach 16 Minuten führte Lecce mit 2:0. Beim 0:1 hielt Michael Esser gegen Lorenzo Colombo, dem Stürmer fiel der Ball aber genau vor die Füße, so dass er treffen konnte. Kurz danach war es wieder Colombo, der einen Abpraller zum 2:0 nutzte.

VfL Bochum: Esser (46. Grave) - Gamboa (46. Osei-Tutu), Masovic (46. Oermann), Ordets (21. Lampropoulos), Stafylidis (46. Tolba) - Losilla (46. Osterhage), Stöger, Förster - Asano (46. Zoller), Hofmann (60. Ganvoula), Holtmann (60. Bonga) Esser (46. Grave) - Gamboa (46. Osei-Tutu), Masovic (46. Oermann), Ordets (21. Lampropoulos), Stafylidis (46. Tolba) - Losilla (46. Osterhage), Stöger, Förster - Asano (46. Zoller), Hofmann (60. Ganvoula), Holtmann (60. Bonga) Tore: 0:1 Colombo (13.), 0:2 Colombo (16.), 1:2 Stöger (35.), 2:2 Holtmann (44.), 2:3 Ganvoula (64.)

Und weil es einmal nicht lief, kam eine weitere Hiobsbotschaft hinzu. Denn Zugang Ordets musste nach knapp 20 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Der VfL tat sich weiter schwer, Chancen zu erarbeiten. Eine der wenigen Möglichkeiten nutzte Kevin Stöger nach 35 Minuten zum Anschluss.

Im Anschluss überzeugte der VfL vor allem beim Thema Effizienz. Nach Vorarbeit von Takuma Asano nahm Gerrit Holtmann genau Maß - und traf in den Winkel zum 2:2-Halbzeitstand.

Zur Pause gab es sechs Wechsel beim VfL, der nach 55 Minuten durchatmen konnte. Denn das vermeintliche 3:2 für Lecce wurde aufgrund einer Abseitsposition nicht gegeben. Eine Minute später erneut Glück für den VfL, denn Gabriel Strefezza traf mit einem satten Schuss nur die Unterkatte der Latte. Nach 60 Minuten war es Thórir Jóhann Helgason, der an Grave scheitert. Man merkte, dass die VfL-Viererkette nach der Pause aus vielen jungen Spielern bestand, die es so in der Bundesliga derzeit nicht geben würde.

Während Lecce eine Chance nach der anderen vergab, zeigte sich der VfL auch in Durchgang zwei effizient. Nach einem starken Zweikampf von Philipp Förster war es einmal mehr der kurz zuvor eingewechselte Silveré Ganvoula, der das 3:2 erzielte. Bereits sein sechster Treffer in der Vorbereitung.

Im Anschluss hatte Pablo Rodríguez einen Treffer für Lecce auf dem Kopf, aber Paul Grave im VfL-Tor war auf dem Posten. Nun hatten beide Teams ihr Pulver verschossen und die Bochumer brachten das 3:2 über die Ziellinie.

Den nächsten VfL-Test gibt es am Samstag (16:30 Uhr) gegen Spezia Calcio. Gespielt wird erneut in Brixen.