VfL Bochum: Das erwartet die über 100 Fans im Trainingslager

Der VfL Bochum bereitet sich in Südtirol auf die neue Bundesliga-Spielzeit vor. Auch zahlreiche Anhänger sind vor Ort.

Bis zum 10. Juli wird sich der VfL Bochum in Gais in Südtirol auf die anstehende Bundesliga-Spielzeit vorbereiten. Auch zahlreiche Fans des VfL nutzen die Gunst der Stunde und verbinden ihren Urlaub mit der Fahrt ins Camp.

Dirk Michalowski, Fan-Beauftragter des VfL Bochum, betont gegenüber RS: "Es sind deutlich mehr Leute hier als vor einem Jahr, es hat sich rumgesprochen, dass man hier tolle Möglichkeiten hat und es Spaß macht, hier auch Urlaub zu machen. Viele Fans kommen am Dienstag erst, das Fanprojekt kommt am Montag mit drei Mitarbeitern. Im Schnitt haben wir um die 100 Anhänger im Trainingslager dabei."

VfL Bochum: Programm für Fans im Trainingslager

Durch den Aufstieg und den Klassenerhalt im Sommer haben die Bochumer nun auch die Möglichkeit, mit drei Fanbeauftragten einiges für den Anhang auf die Beine zu stellen. Michalowski, der mittlerweile schon an die 50 Trainingslager mit dem Traditionsverein erlebte, erklärt: "Wir haben im Vorfeld in Bochum schon überlegt, was können wir hier anbieten, damit die Fans nicht nur das Training gucken. Es wird einen kulinarischen Treff geben, wir gehen wandern oder raften. Da gibt es eine Menge Angebote."

Zum Abschluss wird dann am Freitag ein Fanabend veranstaltet, der Grill wird auf dem Trainingsgelände angeschmissen, bei ein paar Bierchen wird dann das Trainingslager oder der Urlaub bilanziert.

Zuvor können die Fans aber auch Fußball erleben. Denn der VfL wird am Mittwoch (13. Juli, 17.30 Uhr) ein Testspiel gegen US Lecce absolvieren. Und nach dem Grillabend am Freitag wird am Samstag (16. Juli, 16.30 Uhr) noch eine Partie gegen Spezia Calcio angepfiffen. gp / cb