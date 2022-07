VfL Bochum: Ganvoula-Verfehlung, Duo fehlt angeschlagen

Der VfL Bochum ist seit Sonntag im Trainingslager in Südtirol. Am Montag gab es die ersten kleinen Blessuren.

In den kommenden Tagen werden die Profis des VfL Bochum in Südtirol schwitzen. Und am Montag könnte das für Silveré Ganvoula besonders gelten. Denn der Angreifer, der in der bisherigen Vorbereitung mit fünf Toren so positiv auf sich aufmerksam machen konnte, muss ein gesondertes Pensum erfüllen.

Der Grund: Es gab einen kleinen Vorfall, auf die Trainer Thomas Reis nun reagiert hat. Gegenüber RS betonte er: "Es gab eine Verfehlung, wir haben das besprochen. Er wird am Montag ein gesondertes Programm absolvieren und dann hoffentlich morgen wieder mit der Mannschaft trainieren."

Die weitere Vorbereitung des VfL in der Übersicht 13.07.2022, 17:30 Uhr: US Lecce – VfL Bochum, Raiffeisen Arena, Brixen 16.07.2022, 16:30 Uhr: Spezia Calcio – VfL Bochum, Raiffeisen Arena, Brixen 21.07.2022, 18 Uhr: Athletic Bilbao – VfL Bochum, Ohlendorf Stadion im Heidewald, Gütersloh 23.07.2022., 15:30 Uhr: VfL Bochum - Antalyaspor, Vonovia Ruhrstadion im Rahmen der Saisoneröffnung

Auch zwei weitere Spieler konnten am Montag nicht mit der Mannschaft trainieren. Neuzugang Saidy Janko und Christopher Antwi-Adjei mussten mit Knieproblemen aussetzen und individuell arbeiten. Wann eine Rückkehr ansteht, konnte Reis noch nicht sagen, er hofft auf eine schnelle Rückkehr, es kann aber auch sein, dass beide vorerst nicht zur Mannschaft stoßen werden.

Mit Blick auf die Schwerpunkte im Trainingslager betonte Reis bereits gegenüber RS: "Einerseits haben wir eine besondere Situation mit vielen neuen Spielern, die wir integrieren wollen. Wir werden viel aufeinander hängen und uns dadurch besser kennenlernen. Außerdem wollen wir das Offensivspiel trainieren und Abläufe einstudieren, mit denen wir vors gegnerische Tor kommen. Dazu haben wir zwei Testspiele gegen gute, internationale Mannschaften geplant. Wir freuen uns darauf."

Auffällig bisher: Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz ist nicht mehr in Südtirol, obwohl er mit der Mannschaft angereist war. Vermutlich hat sich kurzfristig eine neue Möglichkeit aufgetan, um den gesuchten zweiten Innenverteidiger zu verpflichten. gp / cb