Bundesliga: Itakura-Wechsel nach Mönchengladbach ist perfekt

Der Wechsel von Ko Itakura zu Borussia Mönchengladbach ist perfekt. Das gab der Bundesligist am Samstagabend bekannt. Schalke 04 hatte sich die Ablöse nicht leisten können.

Was die Tage schon verlautbart wurde, ist jetzt perfekt: Ko Itakura schließt sich Borussia Mönchengladbach an. Das gab der Bundesligist am Samstagabend bekannt. Der 25-jährige Defensivspieler hat bei den Fohlen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben und kommt vom englischen Meister Manchester City. Itakura soll laut Sky und Sport1 bereits am Freitag den Medizincheck in Gladbach absolviert haben

„Ko ist ein ungemein laufstarker und taktisch disziplinierter Spieler, der in der Defensive auf verschiedenen Positionen spielen kann, unter anderem auf der ‚Sechs‘“, sagt Borussias Sportdirektor Roland Virkus. „Er hatte sicherlich mehrere attraktive Optionen für einen Wechsel. Umso erfreuter sind wir darüber, dass er von unserem Weg überzeugt ist, denn er ist ein wichtiger Baustein in unseren Planungen.“

In der vergangenen Saison war Itakura an den FC Schalke 04 ausgeliehen und bestritt 31 Zweitliga-Spiele für den Bundesliga-Aufsteiger, in denen er vier Tore markierte, sowie ein DFB-Pokal-Spiel (kein Tor). Nach dem Aufstieg bot sich Schalke die Gelegenheit, Itakura per Kaufoption für eine Ablösesumme im mittleren einstelligen Millionenbereich zu verpflichten. Doch aus finanziellen Gründen entschieden sich die Gelsenkirchener gegen einen Transfer. Für Manchester City hatte der Japaner, der im Januar 2019 aus Japan nach England wechselte, kein einziges Pflichtspiel bestritten. Für die japanische A-Nationalmannschaft absolvierte der Defensivspieler bislang zwölf Partien, in denen er einen Treffer erzielte.

Wie die Gladbacher mitteilten, wird Itakura am Sonntag mit der Mannschaft ins Trainingslager an den Tegernsee. Am Montag soll er dann im Rahmen eines Pressegesprächs vorgestellt werden.